Sprawca śmiertelnego wypadku zatrzymany we Francji usłyszał zarzuty

Zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Widzew, zatrzymany we Francji 37-latek, poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania i czerwoną notą Interpolu. W zdarzeniu, którego się dopuścił w 2020 roku na ulicy Broniewskiego w Łodzi, zginęły dwie osoby, a on sam uciekł. Podczas przesłuchana przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Zarzuty dla 37-latka

- Potwierdził, że w chwili zdarzenia kierował bmw, które rzekomo należało do jego dziadka oraz, że przekroczył dozwoloną prędkość. Z relacji podejrzanego wynika, że prawdopodobnie wjechał w kałużę, to doprowadziło do tego, że samochód wpadł w poślizg, a on utracił nad nim panowanie. Zjechał z jezdni, uderzył w krawężnik, następnie wniósł się nieco w górę i uderzył w przydrożne drzewo. Pasażerami byli trzej znani mu mężczyźni, których zabrał spod pobliskiego sklepu. Jadąc słuchali głośno muzyki, jedynie on zapiął pasy bezpieczeństwa. Jak podał, uciekł z miejsca zdarzenia, ponieważ był przerażony tym co się stało, bał się grożącej kary i dlatego zdecydował się wyprowadzić do Francji - przekazuje prokurator Krzysztof Kopania.