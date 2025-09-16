Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Lamus wraca na powierzchnię. Za 15 milionów złotych

Tak park ma wyglądać po zakończeniu prac
Lamus wraca na powierzchnię
Źródło: tvn24.pl
W parku imienia Jana Kilińskiego w Łodzi po latach znowu będzie można zobaczyć rzekę. Wcześniej schowana pod powierzchnią miasta rzeka Lamus ma wrócić na dawne miejsce. Prace mają potrwać rok i kosztować w sumie ponad 15 milionów złotych.

Tam, gdzie docelowo ma po stu latach płynąć Lamus są już barierki. W pierwszej kolejności - jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez urząd - uporządkowana i zabezpieczona zostanie roślinność, w tym cenne przyrodniczo drzewa i pomniki natury. Następnie rozpocznie się rewaloryzacja terenu oraz wydobycie fragmentu rzeki spod powierzchni.

Około 80 metrów Lamusa popłynie przez centralną część parku, a jego koryto o szerokości metra będzie naturalnie zmieniało poziom wody - w zależności od pogody i opadów.

Lamus przez ponad sto lat płynął pod powierzchnią miasta
Lamus przez ponad sto lat płynął pod powierzchnią miasta
Źródło: UMŁ

Park na nowo

Całość inwestycji, możliwa dzięki ponad 15 milionom złotych dofinansowania z Unii Europejskiej, potrwa około roku. Po zakończeniu prac park ma wyglądać zupełnie inaczej - docelowo mają tam być alejki spacerowe, podejścia do rzeki, leżaki oraz strefa sportowa.

"Zieleń zostanie wzbogacona o 26 nowych drzew, ponad 800 mkw. krzewów i bylin oraz 600 mkw. roślinności nadwodnej, co pomoże stworzyć naturalny, zrównoważony ekosystem" - zachwalają urzędnicy. 

Dodają, że o hydrologii rzeki, roślinności wodnej czy mikroorganizmach zwiedzający będą mogli dowiedzieć się dzięki nowym tablicom edukacyjnym.

Ruszają prace związane z wydobyciem rzeki
Ruszają prace związane z wydobyciem rzeki
Źródło: UMŁ

Powrót do korzeni

Lamus to blisko dwukilometrowa rzeka, która biegnie podziemnym kanałem pod centrum Łodzi. W XIX wieku, kiedy miasto intensywnie się rozwijało, Lamus napędzał młyn wodny, gdzie dziś jest Plac Zwycięstwa. W końcu rzeka - której nurt został wykorzystany przy budowie przędzalni bawełny przy ulicy Tylnej - znalazła się pod powierzchnią miasta.

Miłosz Wika, znawca historii miasta opowiada, że pod miastem płynie sporo podziemnych rzek. Ich koryta są często odkrywane podczas remontów. Tak było kilka lat temu podczas renowacji kamienicy przy ulicy Legionów, gdzie odnaleziono ceglany kanał dawnej rzeczki zwanej Ciekiem od Piotrkowskiej. Przepływa ona pod gmachem przy Legionów 37a.

Tłumaczy, że kamienice były budowane nad dawnymi rzekami, bo miasto w XIX wieku rozrastało się w iście amerykańskim tempie. Zasypywano więc doliny dawnych rzeczek i istniejące na nich stawy.

Niektórzy inwestorzy decydowali się na ryzykowne przedsięwzięcia, polegające na budowaniu kamienic bezpośrednio nad kanałami ściekowymi. Ryzykowne, bo podczas burz, jak mówi Wika, kanały szybko wypełniały się deszczówką, która zalewała ulice i okoliczne posesje.

Lamusa przez lata nikt nie widział, teraz ma wrócić na powierzchnię
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Lamusa przez lata nikt nie widział, teraz ma wrócić na powierzchnię

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: UMŁ

Udostępnij:
TAGI:
rzekiNaturaZarząd Inwestycji Miejskich w ŁodziŁódź
Czytaj także:
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Podczas pościgu uderzył w dwa radiowozy, padły strzały
Trójmiasto
Ciężarówka w dziurze
Ciężarówka wpadła do ogromnej dziury w drodze
METEO
Doprowadzenie księdza na posiedzenie aresztowe
Młody mężczyzna zmarł w mieszkaniu księdza. Rusza proces
Katowice
range rower parking port Southampton - balipadma shutterstock_1521249581
Atak na znanego producenta aut. Wstrzymana produkcja
BIZNES
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Bili, dusili, grozili śmiercią. Ofiara uciekła z jadącego auta
Poznań
Karol Nawrocki i Frank-Walter Steinmeier
Nawrocki powitany w Berlinie
Świat
Zawalił się fragment sufitu w galerii handlowej
Zawalił się fragment sufitu w kinie. Część sklepów nadal zamknięta
Kujawsko-Pomorskie
LEKTURY
Nowa lista lektur. Co mają czytać dzieci w szkole po reformie Barbary Nowackiej?
Justyna Suchecka
Szkoła na Bemowie otwarta 1 września 2025
Teraz się zacznie! Oto podstawy szkoły, którą zapowiada Barbara Nowacka
Justyna Suchecka
imageTitle
Arkadiusz Gołaś zginął dwadzieścia lat temu. "Strasznie nam go brakuje"
EUROSPORT
galeria handlowa, zakupy, niedziela handlowa
Domański chce powrotu niedziel handlowych. "Nie ma zgody w koalicji"
BIZNES
Izraelskie czołgi na granicy z Gazą
"Gaza płonie". Media: izraelskie czołgi wjechały do miasta
Świat
Policjanci odzyskali wózek
Ukradła wózek z przedszkola
Białystok
Upał w Hiszpanii
Mają za sobą najgorętsze lato w historii
METEO
Air Peace
Samolot wypadł z pasa, obaj piloci pod wpływem alkoholu
Świat
Uciekł tuż sprzed maski ciężarówki. "Nic by z niego nie zostało"
"Nic by z niego nie zostało"
Kujawsko-Pomorskie
Błyskawica
Gdzie jest burza? Błyska się w części kraju
METEO
imageTitle
Piękny gest wobec odchodzącego mistrza
EUROSPORT
Donald Trump
Trump pozywa czołową amerykańską gazetę
BIZNES
Zniszczone liście z powodu suszy
Dlaczego drzewa zachowują się tak, jakby był koniec października?
Franciszek Wajdzik
belweder dron
Dron nad budynkami rządu. Wiceszef MSWiA: użyto pewnych technik
Polska
Zderzenie trzech ciężarówek w Imielnicy
Zderzenie trzech ciężarówek. Strażacy uwolnili zakleszczonego kierowcę
WARSZAWA
Nutrie nad zalewem w Parzęczewie
Jest ich coraz więcej, ale wciąż mamy szansę na uniknięcie masakry
Piotr Krysztofiak , Małgorzata Goślińska
Auta zderzyły się na al. Książąt Polskich
Zderzył się z autobusem miejskim. 44-letni kierowca nie żyje
Łódź
Światłowody dotrą do miejsc, gdzie operatorom nie opłacało się wcześniej inwestować
Ministerstwo rozważa nowy obowiązek dla budujących domy
BIZNES
imageTitle
Światowe władze kolarskie uderzają w Hiszpanię. "Niedopuszczalne"
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Nawrocki w niemieckich mediach. Mówi o "byciu przygotowanym" do wojny
Świat
Sekretarz stanu Marco Rubio
Putin ośmielony po spotkaniu z Trumpem? "Nie powiedziałbym"
Świat
imageTitle
Dramatyczne sceny. Amerykanka zasłabła na murawie
EUROSPORT
imageTitle
"On jest z innej planety". Nieziemska premia Duplantisa za rekord i złoto
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica