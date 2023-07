Pieszy był już na przejściu i nagle się cofnął. Obok przemknął samochód. Nagranie

Mężczyzna wchodzi na przejście dla pieszych i nagle się cofa, bo obok z dużą prędkością przejeżdża samochód. Nagranie ze zdarzenia w Łodzi trafiło do sieci, a teraz zajęła się nim policja, która mówi o wysokim mandacie dla kierowcy osobówki. - Przede wszystkim doszło tutaj do nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu, który był już na przejściu. Za to wykroczenie kierowcy grozi 1500 złotych mandatu i 15 punktów karnych - przekazuje rzeczniczka łódzkiej drogówki.

Policja: doszło do dwóch wykroczeń

O komentarz do zdarzenia poprosiliśmy młodszą aspirant Jadwigę Czyż z łódzkiej drogówki. Policjantka mówi, że doszło do popełnienia dwóch wykroczeń przez kierującego skodą.

- Po pierwsze doszło do nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Ten kierowca zmusił pieszego do cofnięcia się, a tym samym nie ustąpił mu pierwszeństwa. Za to wykroczenie kierującemu grozi 1500 złotych mandatu i 15 punktów karnych - informuje policjantka. - Drugim wykroczeniem jest wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych. Ten kierowca wyprzedził pojazd, który nagrał zdarzenie i zatrzymał się przed przejściem. Za to wykroczenie grozi tysiąc złotych mandatu i 10 punktów karnych - przekazuje młodsza aspirant Jadwiga Czyż.