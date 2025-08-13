Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Od dekad nikt jej nie widział, kryła się pod ziemią

Stary betonowy kanał w śladzie dawnej rzeczki
Fragment kanału - zapomnianego dopływu rzeki Łódki - odkryli pracownicy łódzkich wodociągów w rejonie starego cmentarza żydowskiego
Źródło: ZWiK Łódź
Fragment kanału - zapomnianego dopływu rzeki Łódki - odkryli pracownicy łódzkich wodociągów w rejonie starego cmentarza żydowskiego. To już trzeci punkt na Starym Mieście, gdzie odkryty został fragment podziemnego kanału, prawdopodobnie dawnej rzeczki Ostrogi.

Stary kanał - ślad po zapomnianym cieku płynącym przy starym cmentarzu żydowskim w Łodzi - odnaleźli pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w czasie prac remontowych na ulicy Zachodniej przy Bazarowej. Stary betonowy kanał prawdopodobnie został zniszczony podczas budowy nowych, powojennych osiedli i nowej sieci kanalizacyjnej w tym rejonie Łodzi.

- To już trzecie miejsce na Starym Mieście, w którym odkryliśmy fragment podziemnego kanału dawnej rzeczki. To najpewniej rzeka Ostroga. Część historyków twierdzi, że nad tym zapomnianym dopływem Łódki próbowano lokować miasto o tej nazwie wcześniej, nim nadano prawa miejskie Łodzi - powiedział Miłosz Wika, rzecznik ZWiK.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rzeka, której nikt nie widział przez sto lat. Odkrycie w czasie remontu kamienicy

Rzeka, której nikt nie widział przez sto lat. Odkrycie w czasie remontu kamienicy

Odkryli podziemny kanał rzeki. W średniowieczu płynęła przez wieś, dziś to centrum Łodzi

Odkryli podziemny kanał rzeki. W średniowieczu płynęła przez wieś, dziś to centrum Łodzi

Starsza od Łodzi

Według dostępnych badań historycznych rynek Ostrogi wytyczono na północ od dzisiejszego placu Kościelnego, między współczesnymi ulicami Łagiewnicką i Zgierską, gdzie obecnie znajduje się spożywczy dyskont. - Przez wyznaczony na płaskim terenie rynek, miał płynąć niewielki strumień, którego wody - według historyków - brały początek z bagien w rejonie dzisiejszych ulic Wojska Polskiego i Franciszkańskiej - powiedział Miłosz Wika powołując się na badania historyczne.

Według Wiki z lokacji Ostrogi nic nie wyszło, a po nadaniu w 1423 roku praw miejskich, przy rynku obecnego Starego Miasta powstało miasto Łódź.

- Ostroga stała się graniczną rzeczką oddzielającą miasto Łódź od wsi Bałuty. Dziś bez trudu odnajdziemy domy wzniesione przy kanale dawnej strugi i tym samym bałucko-łódzkiej granicy. Rzeczka przecinała bowiem ulicę Łagiewnicką przy Berlińskiego, a Zgierską w miejscu, w którym na elewacji kamienicy pod numerem 17 znajduje się graniczna kapliczka między Bałutami a Łodzią - powiedział Miłosz Wika.

"Przesunięcie rzeczki"

Według Wiki rzeka Ostroga płynęła równolegle do ulicy Krótkiej i przecinała obecną ulicę Zachodnią w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. Wraz z powiększaniem obszaru nekropolii konieczne było "przesunięcie rzeczki", dlatego na początku XX wieku ukryto ją w betonowym kanale omijającym cmentarz łukiem.

- To właśnie fragment tego kanału odkryliśmy na ulicy Zachodniej przy Bazarowej. Jest on widoczny na mapie Łodzi z 1897 roku. Przecinał ulicę Lutomierską na wysokości Komendy Wojewódzkiej Policji i dalej kierował się przez współczesny zieleniec oraz ogrody działkowe do ulicy Drewnowskiej i rzeki Łódki - opisał przebieg rzeki Miłosz Wika.

Lamusa przez lata nikt nie widział, teraz ma wrócić na powierzchnię
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Lamusa przez lata nikt nie widział, teraz ma wrócić na powierzchnię

Przypomniał, że jeszcze po II wojnie światowej między ul. Lutomierską i Drewnowską istniał otwarty kanał zwany "rowem lutomierskim". Jest on na planach ZWIK i Archiwum Państwowego w Łodzi.

- Na ulicy Drewnowskiej, na wysokości późniejszego motodromu był mostek, za którym zapomniany ciek wpadał do Łódki - dodał Wika.

Miłosz Wika jest rzecznikiem ZWiK (łódzkiej spółki wodno-kanalizacyjnej), ale też historykiem, badaczem i poszukiwaczem zaginionych łódzkich rzek. Przypomniał, że w ostatnich latach udało się odnaleźć ślady po dwóch innych dopływach rzeki Łódki. To "ciek od Piotrkowskiej" oraz rzeczka bez nazwy, która płynęła niegdyś wzdłuż ulicy Pomorskiej i wpadała do Łódki w rejonie współczesnego skrzyżowania ulic Północnej i Kilińskiego.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ZWiK Łódź

Udostępnij:
TAGI:
ŁódźWodaWodociągi
Czytaj także:
Niemowlę trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
17-latka w szpitalu powiedziała, że urodziła dziecko i ukryła je w mieszkaniu
Lubuskie
imageTitle
Smutne pożegnanie w PSG. "Ktoś zdecydował, że nie mogę być częścią tej grupy"
EUROSPORT
Władimir Putin z wizytą w Korei Północnej
Przed wylotem na Alaskę Putin zadzwonił do Korei Północnej
Świat
Premier Donald Tusk (po lewej) i prezydent elekt Karol Nawrocki (po prawej)
Gratulacje od Tuska dla Nawrockiego? "Chyba najwyższy czas, żeby złożył"
Polska
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Zabił tłuczkiem do mięsa, prokuratura chce umorzenia śledztwa
Szczecin
Do zdarzenia doszło we Wrocławiu
Nie żyje 45-latek, zatrzymali pięć osób. Ustalają, kto zadał śmiertelny cios nożem
Rzeszów
Konotopie. Trwa budowa pomnika Matki Boskiej Bolesnej
W "wymodlonym miejscu" miliarder stawia 55-metrową figurę Matki Boskiej
Michał Malinowski
Pożar na Peloponezie w Grecji
Europa w ogniu. Pożary szaleją w wielu krajach
METEO
Poszukiwany listem gończym zatrzymany
Szukali go za handel dopalaczami. 36-latek zatrzymany
WARSZAWA
PKO BP
Grupa PKO BP pochwaliła się wynikami. Jest czym
BIZNES
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Parę uwag do pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz"
Polska
Przedstawiciele Gwardii Narodowej w Waszyngtonie
"Potencjalny dowód". Trump wykorzysta siły zbrojne?
Świat
Kopalnia Staszic
Wstrząs w kopalni, cztery osoby poszkodowane
Katowice
imageTitle
Lech poza Ligą Mistrzów. Trener zna przyczynę
EUROSPORT
Donald Trump
Były doradca o głównym celu Trumpa. "Później sługusy będą się martwić"
Świat
rosyjscy zolnierze 02 milru
Straty w rosyjskim wojsku. Rubio podał liczby
Świat
market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
Wzrost cen w sklepach w lipcu. Najbardziej podrożała jedna z używek
BIZNES
Władimir Putin
"Okienko" Putina do ataku na Europę. Ile potrwa
Świat
imageTitle
Podano godzinę meczu Świątek o ćwierćfinał
EUROSPORT
imageTitle
Ronaldo się oświadczył. Ogromny diament w prezencie
EUROSPORT
Gwardia Narodowa USA
Gwardia Narodowa już działa na ulicach Waszyngtonu
Świat
Perseidy
To była magiczna noc. Perseidy na waszych zdjęciach
METEO
Lotnisko Katowice w Pyrzowicach
Z powodu dokumentów nie polecieli na wakacje
Katowice
Na długi weekend zaplanowano remont ulicy Popiełuszki
Prace na drogach i torach. Objazdy w trzech dzielnicach
WARSZAWA
Donald Trump
"Super-prezes" Donald Trump. Chce zwalniać, narzucać ceny i kontrolować
BIZNES
imageTitle
Mecz Magdy Linette przerwany
EUROSPORT
Policjanci szukają świadków wypadku (zdjęcie ilustracyjne)
Międzynarodowa akcja na polskich drogach. Policja ostrzega kierowców
Polska
lotto bis
Kumulacja w Lotto idzie w górę
BIZNES
imageTitle
Ma 21 lat i kończy zawodową karierę. Śmierć odcisnęła piętno
EUROSPORT
zebry
Dziennikarze ujawnili, co biega po posiadłości ojca Orbana. Sikorski komentuje
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica