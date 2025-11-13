Karetka jechała na sygnale, doszło do zderzenia

Do zdarzenia doszło w czwartek o godzinie 15.17 w Łodzi na skrzyżowaniu ulicy Łagiewnickiej z ulicą Organizacji WIN w Łodzi. Karetka jechała na sygnale i przewoziła krew. W wyniku uderzenia przewróciła się na bok. Wewnątrz nie było pacjenta.
Komisarz Adam Dembiński z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi poinformował, że 22-letni kierujący karetką wjechał na skrzyżowanie przy zapalonym czerwonym świetle. Doszło do zderzenia z osobową kią kierowaną przez 62-letniego mężczyznę.
- Obaj kierowcy byli trzeźwi, ruch w tym miejscu odbywa się bez utrudnień - przekazał policjant.
Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie