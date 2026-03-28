Łódź

Kardynał Krajewski objął urząd arcybiskupa metropolity łódzkiego. "Niech nasza Łódź podoba się Panu Bogu"

Metropolita łódzki kard. Konrad Krajewski
Kardynał Krajewski objął urząd arcybiskupa metropolity łódzkiego. "Nigdy nie wyjechałem z Łodzi, zawsze w niej byłem"
Źródło: TVN24
Moim jedynym zadaniem jest być z wami i z wami iść do świętości. Święty to jest ten, który podoba się Panu Bogu. Niech nasza Łódź podoba się Panu Bogu - mówił nowy metropolita łódzki kard. Konrad Krajewski w homilii wygłoszonej w sobotę, podczas swojego ingresu w archikatedrze w Łodzi.

Były wieloletni jałmużnik papieski podczas sobotniego ingresu objął oficjalnie i uroczyście urząd arcybiskupa metropolity łódzkiego.

Wygłaszając homilię, kardynał Krajewski zawracając się do zgromadzonych wiernych podkreślił, że jego jedynym zadaniem jest być z nimi i z nimi iść do świętości.

"Razem z wami wybieram się dzisiaj na drogę świętości"

- Święty to jest ten, który podoba się Panu Bogu. Niech nasza Łódź podoba się Panu Bogu. Niech nasi mieszkańcy podobają się Panu Bogu. Niech nasza metropolia podoba się Panu Bogu. Jeśli nie wiecie, w jaki sposób się podobać Panu Bogu, czytajcie Pismo Święte. Tam jest wszystko, to jest testament. Bóg zamieścił tam najważniejsze słowa życia - powiedział kardynał Krajewski.

Nowy metropolita przyznał, że Kościół jest święty, ale składa się z członków, którzy są grzesznikami. - To my wszyscy. Dlatego potrzebujemy dotykać Boga. W komunii, w słowie, w sakramencie, w sakramencie pokuty. On się nie męczy naszymi grzechami - przekonywał.

Metropolita łódzki kard. Konrad Krajewski
Metropolita łódzki kard. Konrad Krajewski
Źródło: Marian Zubrzycki/PAP

- Razem z wami wybieram się dzisiaj na drogę świętości. Bądźmy razem. Słuchajmy się oraz słów Ewangelii, dotykajmy Go w sakramentach. I nabierzmy logiki Boga w rozwiązywaniu wszystkich spraw naszego życia - powiedział.

Przed kamerą TVN24 kardynał odpowiadał na pytania reportera o nadzieje związane z nowym urzędem: - Mam tylko nadzieje ewangeliczne, nie mam innych. - A dokładnie? - dopytywał reporter. - Dokładnie, to żeby podobać się Panu Bogu - odpowiedział. 

Reporter pytał też o związek z Łodzią, z której duchowny pochodzi i powrót do rodzinnego miasta. - Ja nigdy nie wyjechałem z Łodzi, zawsze w niej byłem. Więc żadnych wakacji przez 28 lat nie spędziłem poza krajem, w górach naszych, w Łodzi. Były tysiące podróży z papieżami, ale nigdy nie pojechałem na swoje prywatne wakacje poza Łodzią. Także po prostu to jest moje miasto, którego nigdy nie opuściłem - odpowiedział kardynał Krajewski.

Na pytanie na ile doświadczenie księdza kardynała jako jałmużnika papieża będzie miało znaczenie w jego nowej roli metropolity, duchowny odpowiedział. - Proszę zobaczyć jaki jest dom biskupa, a biedni jedzą pod namiotem. To się musi zmienić. Ja mogę jeść tam, ale oni przyjdą do pałacu. Szczęść Boże - zakończył rozmowę

Papież mianował go metropolitą łódzkim

Kardynał Krajewski, który z nominacji poprzedniego papieża Franciszka pełnił w ostatnich latach funkcję jałmużnika papieskiego, 12 marca został mianowany przez Leona XIV arcybiskupem metropolitą łódzkim.

Nazywano go "Robin Hoodem papieża", został metropolitą łódzkim
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nazywano go "Robin Hoodem papieża", został metropolitą łódzkim

Pochodzący z Łodzi duchowny zastąpił kardynała Grzegorza Rysia, który w ubiegłym roku objął urząd metropolity krakowskiego.

Kardynał Konrad Krajewski urodził się 25 listopada 1963 roku w Łodzi. W 1982 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W 1988 roku uzyskał magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i tego samego roku, 11 czerwca, przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa łódzkiego Władysława Ziółka. Przez dwa lata pracował duszpastersko w diecezji łódzkiej. W 1990 roku podjął studia w zakresie liturgiki w Papieskim Instytucie Liturgicznym Anselmianum, gdzie w 1993 roku uzyskał kościelny licencjat. W 1995 roku obronił doktorat z teologii ze specjalizacją w dziedzinie liturgiki w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu.

Konrad Krajewski
Konrad Krajewski
Źródło: PAP/EPA

Po powrocie z Rzymu w 1995 roku został ceremoniarzem abp. Władysława Ziółka oraz wykładowcą liturgiki i dyrektorem biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W 1997 roku, podczas wizyty Jana Pawła II w Polsce, zajmował się przygotowaniem liturgicznym wszystkich stacji. Od 1997 roku był też prefektem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, a 1 października 1998 roku podjął pracę w Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych. Od 12 maja 1999 roku do czasu mianowania go szefem Urzędu Dobroczynności Apostolskiej 3 sierpnia 2013 roku był ceremoniarzem papieskim. Sakrę biskupią przyjął 17 września 2013 roku w bazylice watykańskiej.

28 czerwca 2018 roku, na konsystorzu w Bazylice św. Piotra, papież Franciszek kreował go kardynałem diakonem, a jako kościół tytularny nadał mu kościół Matki Bożej Niepokalanej na Eskwilinie. 6 października 2018 roku papież Franciszek mianował go członkiem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. 5 czerwca 2022 roku został również mianowany prefektem nowo powstałej Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia.

TVN24 HD
Czytaj także:
imageTitle
Cenne zwycięstwo Polaków w grze o awans na Euro
EUROSPORT
Viktor Orban na wiecu w mieście Gyor
Orban wygwizdany na własnym wiecu. Sikorski komentuje
Świat
Dagestan
Setki tysięcy odbiorców bez prądu, władze ogłosiły stan wyjątkowy
METEO
Balon spadł pod Mińskiem Mazowieckiem
W lesie pod Mińskiem Mazowieckim spadł balon. Sprawdzają, co przenosił
WARSZAWA
"Przemoc karmi się milczeniem" (zdj. ilustracyjne)
Nie chciał wypuścić byłej partnerki z mieszkania i groził jej śmiercią
WARSZAWA
Po lewej samochód Łukasza Różańskiego
Znany bokser ranny wy wypadku: muszę się teraz pozbierać zdrowotnie, psychicznie też nie jest łatwo
Rzeszów
HEgCErGWgAAQaDN
Ukraina zawarła umowę z dwoma krajami
BIZNES
imageTitle
"Ilia z planety Malinin". Zrehabilitował się za igrzyska, awans Samojłowa
EUROSPORT
W Paryżu udaremniono zamach na Bank of America
Udaremniono zamach na amerykański bank w centrum Paryża
Świat
hawana kuba shutterstock_2708972419
"Nie jedź". Najwyższy stopień ostrzeżenia dla egzotycznego kierunku
BIZNES
imageTitle
Świątek podjęła decyzję w sprawie występu w Billie Jean King Cup
EUROSPORT
Wezwano ratowników medycznych
28-latek zaatakował kobietę, potem ranił siebie
Rzeszów
Deszcz ze śniegiem, opady mieszane
Taki będzie przełom marca i kwietnia w pogodzie
METEO
imageTitle
Klopp i Dudek nie zapomnieli o Stochu. Ależ niespodzianka
EUROSPORT
001_Prezydent Karol Nawrocki_Spotkanie z Generałami_26-03-2026_MWB25557
Prezydent "chciał pokazać ministrowi"? Szef MON reaguje
Polska
Pożar we Wrocławiu
Pożar i ewakuacja budynku, jedna osoba ranna
Wrocław
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Od kiedy tańsze paliwo na stacjach? Jest data
BIZNES
Plama na jezdni krajowej "siódemki" w Łomiankach
Przez rozlaną masę bitumiczną zamknęli jezdnię
WARSZAWA
Pożar hali produkcyjnej w Chełmnie
Groźny pożar zakładu. Silne zadymienie. Zawalił się dach
Kujawsko-Pomorskie
jaja jajka wielkanoc pieniadze shutterstock_2283619677
Dodatkowy dzień na świąteczne zakupy
BIZNES
Bielik
Bielik wpadł do kanału. Pływały tam aligatory
METEO
imageTitle
Wpadł do wąwozu, nikt go nie widział. Następnego dnia się wycofał
EUROSPORT
imageTitle
Sabalenka zagra o Sunshine Double. O której wielki finał z Gauff?
EUROSPORT
"Nawet Maczeta tu honory czyni". Uwaga, to AI
"Nawet Maczeta tu honory czyni". Wirtualny pogrzeb Chucka Norrisa
Jakub Zulczyk
imageTitle
Legenda piłki stanowczo reaguje na doniesienia o chorobie. "Jeszcze nie teraz"
EUROSPORT
Strażacy ratują kota
Strażacy uratowali kota z płonącego budynku
Poznań
sen zegarek shutterstock_2674805173
Tej nocy przestawimy zegarki
BIZNES
Panorama centrum Warszawy
Wieczorem zgaśnie iluminacja Pałacu Kultury i Nauki
WARSZAWA
Katamarany płynące na Kubę
Odnaleźli zaginione statki, które płynęły na Kubę
Świat
imageTitle
Alcaraz wybrał Polskę. Będzie łapał oddech w luksusie rodem z Gdańska
EUROSPORT
