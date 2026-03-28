Kardynał Krajewski objął urząd arcybiskupa metropolity łódzkiego. "Niech nasza Łódź podoba się Panu Bogu"

Kardynał Krajewski objął urząd arcybiskupa metropolity łódzkiego. "Nigdy nie wyjechałem z Łodzi, zawsze w niej byłem" Źródło: TVN24

Były wieloletni jałmużnik papieski podczas sobotniego ingresu objął oficjalnie i uroczyście urząd arcybiskupa metropolity łódzkiego.

Wygłaszając homilię, kardynał Krajewski zawracając się do zgromadzonych wiernych podkreślił, że jego jedynym zadaniem jest być z nimi i z nimi iść do świętości.

"Razem z wami wybieram się dzisiaj na drogę świętości"

- Święty to jest ten, który podoba się Panu Bogu. Niech nasza Łódź podoba się Panu Bogu. Niech nasi mieszkańcy podobają się Panu Bogu. Niech nasza metropolia podoba się Panu Bogu. Jeśli nie wiecie, w jaki sposób się podobać Panu Bogu, czytajcie Pismo Święte. Tam jest wszystko, to jest testament. Bóg zamieścił tam najważniejsze słowa życia - powiedział kardynał Krajewski.

Nowy metropolita przyznał, że Kościół jest święty, ale składa się z członków, którzy są grzesznikami. - To my wszyscy. Dlatego potrzebujemy dotykać Boga. W komunii, w słowie, w sakramencie, w sakramencie pokuty. On się nie męczy naszymi grzechami - przekonywał.

Metropolita łódzki kard. Konrad Krajewski Źródło: Marian Zubrzycki/PAP

- Razem z wami wybieram się dzisiaj na drogę świętości. Bądźmy razem. Słuchajmy się oraz słów Ewangelii, dotykajmy Go w sakramentach. I nabierzmy logiki Boga w rozwiązywaniu wszystkich spraw naszego życia - powiedział.

Przed kamerą TVN24 kardynał odpowiadał na pytania reportera o nadzieje związane z nowym urzędem: - Mam tylko nadzieje ewangeliczne, nie mam innych. - A dokładnie? - dopytywał reporter. - Dokładnie, to żeby podobać się Panu Bogu - odpowiedział.

Reporter pytał też o związek z Łodzią, z której duchowny pochodzi i powrót do rodzinnego miasta. - Ja nigdy nie wyjechałem z Łodzi, zawsze w niej byłem. Więc żadnych wakacji przez 28 lat nie spędziłem poza krajem, w górach naszych, w Łodzi. Były tysiące podróży z papieżami, ale nigdy nie pojechałem na swoje prywatne wakacje poza Łodzią. Także po prostu to jest moje miasto, którego nigdy nie opuściłem - odpowiedział kardynał Krajewski.

Na pytanie na ile doświadczenie księdza kardynała jako jałmużnika papieża będzie miało znaczenie w jego nowej roli metropolity, duchowny odpowiedział. - Proszę zobaczyć jaki jest dom biskupa, a biedni jedzą pod namiotem. To się musi zmienić. Ja mogę jeść tam, ale oni przyjdą do pałacu. Szczęść Boże - zakończył rozmowę.

Papież mianował go metropolitą łódzkim

Kardynał Krajewski, który z nominacji poprzedniego papieża Franciszka pełnił w ostatnich latach funkcję jałmużnika papieskiego, 12 marca został mianowany przez Leona XIV arcybiskupem metropolitą łódzkim.

Pochodzący z Łodzi duchowny zastąpił kardynała Grzegorza Rysia, który w ubiegłym roku objął urząd metropolity krakowskiego.

Kardynał Konrad Krajewski urodził się 25 listopada 1963 roku w Łodzi. W 1982 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W 1988 roku uzyskał magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i tego samego roku, 11 czerwca, przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa łódzkiego Władysława Ziółka. Przez dwa lata pracował duszpastersko w diecezji łódzkiej. W 1990 roku podjął studia w zakresie liturgiki w Papieskim Instytucie Liturgicznym Anselmianum, gdzie w 1993 roku uzyskał kościelny licencjat. W 1995 roku obronił doktorat z teologii ze specjalizacją w dziedzinie liturgiki w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu.

Konrad Krajewski Źródło: PAP/EPA

Po powrocie z Rzymu w 1995 roku został ceremoniarzem abp. Władysława Ziółka oraz wykładowcą liturgiki i dyrektorem biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W 1997 roku, podczas wizyty Jana Pawła II w Polsce, zajmował się przygotowaniem liturgicznym wszystkich stacji. Od 1997 roku był też prefektem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, a 1 października 1998 roku podjął pracę w Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych. Od 12 maja 1999 roku do czasu mianowania go szefem Urzędu Dobroczynności Apostolskiej 3 sierpnia 2013 roku był ceremoniarzem papieskim. Sakrę biskupią przyjął 17 września 2013 roku w bazylice watykańskiej.

28 czerwca 2018 roku, na konsystorzu w Bazylice św. Piotra, papież Franciszek kreował go kardynałem diakonem, a jako kościół tytularny nadał mu kościół Matki Bożej Niepokalanej na Eskwilinie. 6 października 2018 roku papież Franciszek mianował go członkiem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. 5 czerwca 2022 roku został również mianowany prefektem nowo powstałej Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia.