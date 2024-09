Dziennie przejeżdża nią ponad 16 tysięcy samochodów. Trwa jej remont

Kierowcy jadący przez Łódź w kierunku autostrady A1 i A2 muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu. Ruszył remont drogi krajowej nr 14 - ulicy Strykowskiej. To tą trasą przejeżdża dziennie ponad 16 tysięcy samochodów. Ulicą Strykowską można obecnie przejechać w jednym kierunku - od autostrady do centrum. W drugą stronę wyznaczono objazdy - informuje rzecznik Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.

Remont ulicy Strykowskiej w Łodzi

- Na drodze pojawi się w całości nowy asfalt. Dzięki poczynionym oszczędnościom wyremontujemy nie tylko planowany odcinek od Inflanckiej do Okólnej, ale również nowa nawierzchnia zagości na dalszym odcinku w stronę granicy miasta. Prace prowadzone są pod ruchem. Ulicą Strykowską można obecnie przejechać w jednym kierunku od autostrady do centrum. W drugą stronę objazd wyznaczono przez ulicę Wycieczkową i Okólną. Koszt prac to 9 mln złotych. Roboty powinny zostać ukończone jeszcze w tym roku - przekazał rzecznik Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi Tomasz Andrzejewski. W godzinach szczytu w związku z remontem ulicy Strykowskiej tworzą się ogromne korki, między innymi na ulicy Inflanckiej, a wcześniej na al. Grzegorza Palki.

Remonty innych ważnych ulic w Łodzi

ZDiT w Łodzi poinformował, że rozpoczął się też remont bardzo zniszczonej ulicy Brzezińskiej (krajowa 72), którą dojeżdża się do autostrady A1. - Prowadzone są prace na ulicy Brzezińskiej od rynku w Nowosolnej do autostrady. Trwa również przebudowa ulicy Szczecińska, za pośrednictwem której dojedziemy do budowanego łącznika na węźle Aleksandrów Łódzki na drodze S14, co zapewni północno-zachodniej części miasta, łatwy dojazd do dróg szybkiego ruchu. Prace wykonywaliśmy również na Retkini w ciągu ulicy Maratońskiej, gdzie zrealizowano już trzy odcinki ulicy, a przed nami kolejne inwestycje, aby nowy asfalt zagościł na całej długości od centrum po drogę S14 - podsumował Tomasz Andrzejewski.