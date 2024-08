Wjechali na autostradę pod prąd. Nagranie

- Zazwyczaj przejeżdżam autostradą prosto, nie korzystam ze zjazdów, więc trudno mi powiedzieć, w jaki sposób ci kierowcy zjechali pod prąd, ale sytuacja była bardzo niebezpieczna. Niby jechali tym zjazdem dość wolno, ale to jest trasa szybkiego ruchu, po której porusza się dużo pojazdów. Jedno auto jadące pod prąd stwarza duże zagrożenie, co dopiero dwa. Niewiele zabrakło do tragedii - podkreślił pan Sebastian. Mężczyzna przyznał, że nie zgłaszał sytuacji do służb. - Później te samochody mnie mijały, jadąc już prawidłowo, także z powodzeniem włączyły się do ruchu - podkreślił.