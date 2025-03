30-latek zmarł po interwencji. Policjanci usłyszeli wyroki

Kamil C., który biciem mógł przyczynić się do śmierci 30-letniego zatrzymanego, a także został oskarżony o bicie i wywożenie w odległe miejsca innych zatrzymanych, został skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo orzeczono wobec niego 15-letni zakaz pracy w policji. Ma też zapłacić 160 tys. zł zadośćuczynienia rodzinie zmarłego.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w pracy policjantów z posterunku w Piątku ruszyło po dramacie z 2 kwietnia 2021 roku. Wtedy to Kamil C., razem partnerką ze służby, brał udział w interwencji w sprawie awantury rodzinnej . Zgłoszenie wpłynęło od kobiety, która informowała, że jej 30-letni syn jest pijany i agresywny.

Niedopełnienie obowiązków, przemoc fizyczna

- Dowody wskazują, że podczas przebiegu interwencji oskarżony policjant, przekraczając swoje uprawnienia, stosował wobec młodego mężczyzny przemoc fizyczną, kopiąc w okolicę tułowia i żeber, co doprowadziło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci złamania żeber, pęknięcia śledziony i krwiaka jamy otrzewnej, których następstwem była śmierć - informował po zakończeniu śledztwa rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania.

Prokuratura: inni policjanci też stosowali przemoc

Po zatrzymaniu policjantów do prokuratury zaczęły dopływać informacje, że także wcześniej ze strony funkcjonariuszy policji w Piątku dochodziło do stosowania przemocy i wywożenia radiowozem poza teren miasta.

- Zebrane w śledztwie dowody dały podstawę do ujęcia w zarzutach 19 innych tego typu zdarzeń, przy czym 11 z nich łączyło się z bezprawnym pozbawieniem wolności osób, co do których podejmowane były interwencje - przekazywał prokurator Krzysztof Kopania. Do nieprawidłowości dochodziło podczas interwencji podejmowanych między innymi w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecaniem, drobną kradzieżą, nierespektowaniem obostrzeń związanych z pandemią.