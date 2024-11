Napadł na 12-latka i go okradł

Do pięciu lat więzienia grozi 20-latkowi, który napadł na 12-letniego chłopca i go okradł. Przestraszony nastolatek uciekł i o całej sprawie poinformował tatę. Napastnik został zatrzymany dzięki nagraniom z monitoringu.

Podjechał na hulajnodze i zaczął przeszukiwać plecak 12-latka

- Jak wynikało z materiałów sprawy, przed godziną 18 do 12-latka podjechał na hulajnodze mężczyzna. Bez słowa zaczął przeszukiwać plecak należący do nastolatka. Gdy nie znalazł w nim wartościowych przedmiotów, kazał chłopcu iść z nim na pobliskie tereny zielone. Napastnik zabrał mu słuchawki oraz gotówkę - przestraszony 12-latek uciekł i natychmiast zadzwonił do ojca poinformować go o zaistniałej sytuacji - relacjonuje aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.