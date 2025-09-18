Powinien się zatrzymać, ale wjechał wprost przed pociąg. 28-latek w szpitalu

Wypadek na przejeździe kolejowym w Lesznie koło Kutna Źródło: KPP Kutno, KP PSP w Łęczycy

Do poważnego wypadku doszło około godziny 6 rano w czwartek. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Leszno nieopodal Kutna samochód osobowy zderzył się z pociągiem.

- W samochodzie znajdował się tylko kierowca. Strażacy po dojeździe na miejsce wykonywali do niego dostęp, został on wydobyty z pojazdu przy użyciu narzędzi hydraulicznych - powiedział TVN24 młodszy kapitan Krzysztof Orłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Wstępne ustalenia policji

Orłowski przekazał, że kierowca był przytomny. Według informacji przekazanych nam przez Komendę Powiatową PSP w Łęczycy, której strażacy też byli na miejscu zdarzenia, mężczyzna odniósł ciężkie obrażenia.

- W pociągu znajdowało się 10 osób, nikt z nich nie został poszkodowany. Pasażerowie będą ewakuowani do drugiego składu, by odbyć dalszą podróż - dodał rzecznik kutnowskiej straży.

Aspirant Daria Olczyk, oficer prasowa kutnowskiej policji, poinformowała, że 28-latek kierujący audi na przejeździe niestrzeżonym nie dostosował się do znaku "stop" i wjechał pod jadący pociąg osobowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.