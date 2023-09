Zderzenie trzech aut na autostradzie, jedno dachowało

czytaj dalej

W "Kampanii #BezKitu" w piątkowy wieczór gościem był Zbigniew Girzyński (Polskie Sprawy), a także - na publiczności - jego własny asystent, który zadał mu pytanie. Zarówno Girzyński jak i drugi zaproszony gość to, co ich łączy, potwierdzili dopiero wtedy, gdy zauważyła to Kinga Gajewska z Koalicji Obywatelskiej. Po tej uwadze Girzyński zarzucił między innymi prowadzącemu Radomirowi Witowi, że ten jest "największym asystentem" Platformy Obywatelskiej. Gospodarz programu wytłumaczył mu w odpowiedzi, czym są wolne media, jakie zasady w nich obowiązują i podkreślił, że nie da się obrazić, zaś Girzyński dostawał w przeszłości w TVN24 pole do tego, żeby mówić, że PiS jest złą partią, jak i teraz - gdy jest mu z PiS-em po drodze.