Władze Łodzi: miejsca w przedszkolach może zabraknąć dla połowy dzieci. Chcą przywrócenia dodatkowego zasiłku

Od września do zajęć w łódzkich przedszkolach powinno powrócić 18 tysięcy dzieci. - Restrykcje związane z pandemią COVID-19 sprawiają, że miejsca nie będzie nawet dla połowy przedszkolaków - alarmuje łódzki magistrat. I apeluje do rządu o przywrócenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który został wprowadzony z powodu pandemii dla rodziców, których dzieci będą musiały zostać w domach.

W Łodzi jest 146 przedszkoli. Przed pandemią były one w stanie przyjąć 18 tysięcy dzieci.

Według wyliczeń łódzkich urzędników, w placówkach będzie miejsce dla około 8 tysięcy z 18 tysięcy najmłodszych, którzy mają zapewnione miejsce w publicznych przedszkolach. Dlatego też wiceprezydent Łodzi wystąpiła do szefa resortu edukacji o jak najszybsze przywrócenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego, wprowadzonego z powodu COVID-19, dla rodziców najmłodszych dzieci.

Treść listu wysłanego przez magistrat do Ministra Edukacji Narodowej

Treść listu wysłanego przez magistrat do Ministra Edukacji Narodowej UMŁ

W niepewności

- W przypadku trzy-, cztero- czy pięciolatków to się nie może udać, bo nie ma dziecka, które posiedzi w jednym miejscu więcej, niż kilka minut. W tej sytuacji wiadomo, że nie każde dziecko będzie chodzić do przedszkola i tym rodzicom należy się wsparcie w postaci zasiłku - mówi Bors.

- Dyrektorzy przedszkoli mają teraz ogromny problem organizacyjny, bo muszą powiadomić rodziców, do której grupy trafi we wrześniu ich dziecko. A jak mają to zrobić, skoro nie wiedzą, jakie obostrzenia będą obowiązywać? I ile dzieci przyjmą? - pyta wiceprezydent Łodzi.