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Łódź

Zderzenie na przejeździe kolejowym. Zginął 21-latek, 16-latka w szpitalu

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Wypadek na przejeździe kolejowym. Zginął 21-latek, 16-latka w szpitalu
Kopydłów. Zderzenie auta z pociągiem. Nie żyje 21-latek
Źródło wideo: KP PSP Wieluń
Źródło zdj. gł.: Policja Wieluń
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W Kopydłowie (Łódzkie) kierowca samochodu wjechał przed nadjeżdżający pociąg relacji Kraków - Poznań. W wypadku zginął 21-letni mężczyzna jadący autem. 16-latka z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala.

Do zdarzenia doszło w niedzielę o godzinie 14.20 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kopydłowie w powiecie wieluńskim. Pierwsze informacje na temat wypadku otrzymaliśmy na Kontakt24.

- W pewnym momencie poczuliśmy uderzenie, a następnie widzieliśmy duży tuman kurzu. Pociąg uderzył w samochód na przejeździe niestrzeżonym - relacjonował pan Marcin, pasażer pociągu TLK "Kozica" relacji Kraków Główny - Poznań Główny.

Zginął mężczyzna jadący autem
Zginął mężczyzna jadący autem
Źródło zdjęcia: KP PSP w Wieluniu

- Między stacjami Wieluń i Wieruszów Miasto pociąg z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Auto wjechało na niestrzeżony przejazd kolejowy w Kopydłowie wprost przed nadjeżdżający pociąg, którym podróżowało około 250 pasażerów - przekazał Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Nie żyje mężczyzna

Samochodem podróżowały dwie osoby - początkowo służby ratunkowe określały ich wiek jako około 30 lat. Po wyciągnięciu z wraku pojazdu stwierdzono zgon mężczyzny. Kobieta została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

W poniedziałek policja doprecyzowała wiek ofiary i poszkodowanej. Samochodem kierował 21-letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego, który zginął na miejscu. Podróżowała z nim 16-letnia pasażerka, która trafiła do szpitala. 

- Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci, którzy wykonali czynności procesowe oraz zabezpieczyli ślady. Obecnie wyjaśniany jest dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia - poinformowała aspirant sztabowy Katarzyna Grela, oficer prasowa policji w Wieluniu.

Nikt z pasażerów i obsługi pociągu nie ucierpiał.

Symulacja zderzenia pociągu z samochodem (wideo ilustracyjne)
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Przejazd kolejowyWypadkisamochody
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