Łódź Próbował się włamać, wystraszył go robot koszący Piotr Krysztofiak |

35-latkowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności Źródło wideo: KPP w Pabianicach Źródło zdj. gł.: KPP w Pabianicach

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Do tego zdarzenia doszło 17 czerwca. Około godziny 15 policjanci z posterunku we Wrzącej pojechali na jedną z ulic Konstantynowa Łódzkiego, gdzie miało dojść do próby włamania.

Sprawcę spłoszył robot koszący

Podkomisarz Agnieszka Jachimek z pabianickiej policji, informuje, że funkcjonariusze zastali na miejscu 57-letniego właściciela domu. Mężczyzna przyznał, że sprawca najprawdopodobniej chciał wejść do środka przez okno balkonowe. Rozbił kamieniem pierwszą warstwę szyby i uszkodził drugą, powodując straty w wysokości 30 tysięcy złotych. - Ostatecznie nie udało mu się dostać do wnętrza budynku. Nie dając jednak za wygraną, próbował wynieść znajdującego się na terenie posesji robota koszącego. Ten również okazał się być "trudnym przeciwnikiem". W urządzeniu włączył się alarm, który skutecznie odstraszył nieproszonego gościa. Dodatkowo właściciel otrzymał powiadomienie o niepokojącej sytuacji za pośrednictwem specjalnej aplikacji - opisuje policjantka. Interweniujący policjanci przejrzeli zapis z monitoringu. Kamery zarejestrowały moment zdarzenia oraz wizerunek sprawcy. Kilka godzin później, mężczyzna podejrzewany o usiłowanie kradzieży z włamaniem został zatrzymany. 36-letni usłyszał w piątek zarzut. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny wszczęto procedurę deportacyjną. Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach wystąpił do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do opuszczenia Polski.

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