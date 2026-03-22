Był przystanek, nie ma przystanku. "Nawet jednego gruzika nie zostawili"

Piotr Krysztofiak
Po przystanku "Panna Młoda" została tylko betonowa płyta
Źródło: Piotr Krysztofiak, tvn24.pl
Wiat przystankowych pamiętających jeszcze czasy PRL, które zostały zamienione w kolorowe obrazy inspirowane klasyką malarstwa i lokalnym folklorem, było 17. Niedawno "Folkowych Przystanków" ubyło. Zaczęło się od tego, że w jeden z nich - ten z malowidłem "Panna Młoda" w Businie-Kolonii (Łódzkie) - wjechał kierowca auta osobowego. Okoliczni mieszkańcy i pomysłodawczyni projektu zastanawiają się, dlaczego obiekt zniknął w zaledwie kilka godzin.Artykuł dostępny w subskrypcji

Grzegorz Kluska w latach 80. XX wieku pracował przy budowie przystanku. Teraz smutnym głosem mówi, że nie rozumie, dlaczego nikt nie próbował go ratować.  - Panie, brakuje tego przystanku jak nie wiem co. Ja może nie jeżdżę już, ale dzieciaki do szkoły - tak, on był taką ostoją. No i to tradycja, bo jak go w 1986 roku tu stawiałem i potem ta fundacja go malowała, to wszystko było tak, jak powinno być - podkreśla mężczyzna.  "Folkowe Przystanki" to jedyna taka galeria w Polsce.

Na odremontowanych dawnych przystankach PKS na terenie powiatów łęczyckiego i poddębickiego można podziwiać wielkoformatowe dzieła sztuki. Pomysłodawczynią akcji jest Barbara Gortat z Fundacji "Tu Brzoza", która wychowała się w jednej z okolicznych wsi.

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Dlaczego przystanek z malowidłem "Panna Młoda" zniknął tak szybko po kolizji?
  • Co planują władze gminy i powiatu w sprawie odbudowy przystanku?
  • Jakie były reakcje mieszkańców i inicjatorów projektu na rozbiórkę przystanku?

W ciągu dziewięciu lat - od 2015 do 2024 roku - powstało 17 malowideł. To głównie reprodukcje obrazów znanych malarzy - przede wszystkim młodopolskich, niektóre są współczesnymi impresjami artystów.

Pod wiatami można oglądać m.in. "Babie lato" Józefa Chełmońskiego, "Wiosnę" Jacka Malczewskiego czy "Wiejskie podwórko" Tadeusza Makowskiego.

Przystanek z obrazem "Panna Młoda" przed zniszczeniem
Źródło: Fundacja "Tu Brzoza"

"Panna Młoda" zniknęła, przystanek też

17 lutego jedna z wiat - ta z malowidłem "Panny Młodej" (inspirowanego twórczością Piotra Stachiewicza) w miejscowości Businia-Kolonia - została zniszczona.

Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica