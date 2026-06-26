Łódź Janina Goss skreślona z listy członków PiS. "To tylko formalność" Oprac. Aleksandra Sapeta |

Janina Goss została skreślona z listy członków PiS Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Andrzej Lange/PAP

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Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, posłanka i pełnomocniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego potwierdziła w czwartek, że Janina Goss nie jest już członkiem PiS. Posłanka dodała, że odejście byłej skarbniczki partii, postaci uważanej za zaufaną osobę Jarosława Kaczyńskiego, to element porządków, jakie robi w łódzkim PiS.

- Gdyby w łódzkim PiS wszystko było w porządku, to pewnie nikt by mnie nie obdarzał pełnomocnictwem. Odejście pani Janiny Goss to tylko formalność. Z artykułu 6. statutu PiS wynika wprost, że członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości ustaje, jeżeli ktoś nie płaci przez sześć miesięcy składek, a pani Goss zalegała ze składkami przez kilkanaście miesięcy - powiedziała Wojciechowska van Heukelom.

Wojciechowska van Heukelom o usunięciu Goss ze struktur

Jak zaznaczyła szefowa łódzkich struktur PiS, skoro Goss jest prawnikiem, to doskonale zna zapisy statutów Prawa i Sprawiedliwości. - Zostałam więc zmuszona sytuacją do poinformowania tej pani o ustaniu jej członkostwa w PiS. Takie pismo w ostatnich dniach zostało do niej wystosowane - poinformowała posłanka.

Dodała, że odbiera działanie Janiny Goss jako zamierzone. Zauważyła, że składki członkowskie to nie są wielkie kwoty.

Janina Goss Źródło zdjęcia: Andrzej Lange/PAP

Goss jest kolejną osobą - po radnych Krzysztofie Stasiaku i Radosławie Marcu - która opuszcza szeregi PiS po objęciu przez Agnieszkę Wojciechowską van Heukelom w listopadzie 2024 roku funkcji pełnomocniczki prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Okręgu 9 (Łódź i powiaty łódzki wschodni i brzeziński).

Goss w poniedziałek występowała w roli świadka na rozprawie odwoławczej wspomnianych radnych przed koleżeńskim sądem dyscyplinarnym PiS na Nowogrodzkiej. Wojciechowska van Heukelom powiedziała, że sąd koleżeński podtrzymał wcześniejszą decyzję, odrzucając zażalenie obu radnych na skreślenie ich z listy członków Prawa i Sprawiedliwości.

Kim jest Janina Goss?

Janina Goss jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada tytuł radcy prawnego. W latach 1990-2003 była członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Od 1991 do 2003 roku była też radcą prawnym w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi.

Działalność polityczną rozpoczynała w latach 90. w Porozumieniu Centrum. Mimo tego, że unikała aktywności w mediach, to często było o niej głośno za sprawą zażyłości i zaufania, jakimi darzył ją prezes PiS. Uchodziła za "szarą eminencję" w partii i jedną z najbliższych współpracowniczek Jarosława Kaczyńskiego oraz mającą na niego wpływ.

Janina Goss pełniła także funkcje członka rad nadzorczych między innymi PGE, BOŚ, Polskiego Radia, TVP i Orlenu, a od 2012 roku także członka Zarządu w spółce Srebrna, która miała budować "dwie wieże" w Warszawie.

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