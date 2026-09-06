Nietypowa akcja strażaków, wyciągnęli dzika ze studni
Do zdarzenia doszło w czwartek, około godziny 20. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.
Strażacy zabezpieczyli teren i ocenili możliwości wydobycia zwierzęcia. Zadanie nie było proste ze względu na głębokość studni, ograniczony dostęp do dzika oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zarówno ratownikom, jak i zwierzęciu.
Nietypowa akcja strażaków, wyciągnęli dzika ze studni
Akcja zakończyła się sukcesem i dzik został bezpiecznie wydobyty ze studni. Jak przekazali strażacy, zwierzę nie odniosło obrażeń, zostało wypuszczone na wolność i pobiegło w kierunku pobliskiego lasu.
Źródło: tvn24.pl