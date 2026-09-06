Łódź Nietypowa akcja strażaków, wyciągnęli dzika ze studni

Nietypowa akcja strażaków, wyciągnęli dzika ze studni Źródło wideo: KP PSP w Brzezinach Źródło zdj. gł.: KP PSP w Brzezinach

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Do zdarzenia doszło w czwartek, około godziny 20. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.

Strażacy zabezpieczyli teren i ocenili możliwości wydobycia zwierzęcia. Zadanie nie było proste ze względu na głębokość studni, ograniczony dostęp do dzika oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zarówno ratownikom, jak i zwierzęciu.

Nietypowa akcja strażaków, wyciągnęli dzika ze studni Nietypowa akcja strażaków, wyciągnęli dzika ze studni Źródło zdjęcia: KP PSP w Brzezinach Nietypowa akcja strażaków, wyciągnęli dzika ze studni Źródło zdjęcia: KP PSP w Brzezinach Nietypowa akcja strażaków, wyciągnęli dzika ze studni Źródło zdjęcia: KP PSP w Brzezinach Nietypowa akcja strażaków, wyciągnęli dzika ze studni Źródło zdjęcia: KP PSP w Brzezinach Nietypowa akcja strażaków, wyciągnęli dzika ze studni Źródło zdjęcia: KP PSP w Brzezinach

Akcja zakończyła się sukcesem i dzik został bezpiecznie wydobyty ze studni. Jak przekazali strażacy, zwierzę nie odniosło obrażeń, zostało wypuszczone na wolność i pobiegło w kierunku pobliskiego lasu.