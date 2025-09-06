Auto w stawie, dwie osoby nie żyją

Do zdarzenia doszło w powiecie wieluńskim Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragedii doszło w miejscowości Drobnice pod Wieluniem w województwie łódzkim.

W sobotę o godzinie 7.18 Państwowa Straż Pożarna w Wieluniu dostała zgłoszenie o samochodzie znajdującym się w stawie. Na miejscu strażacy zobaczyli auto leżące w wodzie do góry kołami.

Sprowadzili pojazd bliżej brzegu i wydobyli ze środka dwie osoby. Niestety, obie nie żyją. Jak informują strażacy, to mężczyźni.

Bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik KW PSP w Łodzi dodał, staw znajduje się 500-600 metrów od drogi.

Przeszukali staw

Do działania zadysponowano również specjalistyczną grupę wodno-nurkową z Piotrkowa. Nurkowie przeszukali cały zbiornik, by sprawdzić, czy ktoś jeszcze mógł się znajdować w zatopionym samochodzie.

Asp. Sztab. Maciej Dura, oficer prasowy KP PSP w Wieluniu przekazał, że nikogo więcej nie znaleziono.

Mężczyźni, którzy ponieśli śmierć byli w wieku około 40 i około 20 lat. Wrak pojazdu został wydobyty ze stawu.

Policja ustala okoliczności tragedii.