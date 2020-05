Poskarżyli się na drożyznę na cmentarzu papieżowi. Dostali odpowiedź

Pogrzeb na cmentarzu w Brzezinach jest znacznie droższy, niż w pobliskich Koluszkach (woj. łódzkie). Skąd różnica? Pierwszy jest zarządzany przez kurię, drugi komunalny. Mieszkańcy są oburzeni cennikiem, więc poskarżyli się samemu papieżowi. Ale on w lokalny konflikt mieszać się nie zamierza.

- Wydałem pięć tysięcy złotych. Za taki sam grób w oddalonych o niecałe 10 kilometrów Koluszkach zapłaciłbym mniej, co najmniej o półtora tysiąca - wyliczał.

Zarządzająca cmentarzem Archidiecezja Łódzka cennika zmienić nie zamierza, tłumacząc to, że obowiązujące stawki związane są z kosztami utrzymania. Dlatego też Sławomir Pawlik poprosił o pomoc samego papieża Franciszka. Właśnie dostał odpowiedź ze Stolicy Apostolskiej.

Watykan: reakcji nie będzie

Na pismo odpowiedział - jak informuje Pawlik - doradca Nuncjatury Apostolskiej we Włoszech, papieski doradca ds. ogólnych i Sekretarz Stanu stolicy apostolskiej - Luigi Roberto Cona.

- Poinformował, że Ojciec Święty przyjął do wiadomości przedłożoną mu kwestię, ale "osobiście i bezpośrednio nie rozstrzyga On tego rodzaju spraw. Podlegają one kompetencji Biskupa miejsca" - przytacza Sławomir Pawlik.