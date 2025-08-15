Służby dostały zgłoszenie w piątek o godzinie 2.12.
W zakładzie przetwarzania odpadów w miejscowości Bogumiłów w powiecie bełchatowskim paliły się, znajdujące się pod zadaszeniem, elektrośmieci.
Strażacy opanowali sytuację po prawie dwóch godzinach
Jak przekazał dyżurny stanowiska kierowania KP PSP w Bełchatowie, po dojeździe na miejsce, okazało się że pożarem objęte jest niecałe 400 metrów kwadratowych hałdy o wysokości 10 metrów.
- Sytuacja została opanowana około godziny 4 rano. Na miejscu cały czas trwają działania dogaszające przy użyciu ciężkiego sprzętu typu koparki. Odpady są przegarniane i przelewane – zaznacza dyżurny.
Pracownicy sami się ewakuowali
Na miejsce zadysponowano również cysternę, która służy do dowozu większej ilości wody. Jest też grupa rozpoznania chemicznego, która na bieżąco monitoruje atmosferę i glebę.
Na szczęście nikomu nic się nie stało. Przed przybyciem straży pożarnej samodzielnie ewakuowało się 30 pracowników. Zakład znajduje się w strefie przemysłowej, w okolicy nie ma budynków mieszkalnych.
