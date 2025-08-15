Bogumiłów. W ogniu stanęła hałdy odpadów Źródło: KP PSP Bełchatów

Służby dostały zgłoszenie w piątek o godzinie 2.12.

W zakładzie przetwarzania odpadów w miejscowości Bogumiłów w powiecie bełchatowskim paliły się, znajdujące się pod zadaszeniem, elektrośmieci.

Strażacy opanowali sytuację po prawie dwóch godzinach

Jak przekazał dyżurny stanowiska kierowania KP PSP w Bełchatowie, po dojeździe na miejsce, okazało się że pożarem objęte jest niecałe 400 metrów kwadratowych hałdy o wysokości 10 metrów.

- Sytuacja została opanowana około godziny 4 rano. Na miejscu cały czas trwają działania dogaszające przy użyciu ciężkiego sprzętu typu koparki. Odpady są przegarniane i przelewane – zaznacza dyżurny.

Pracownicy sami się ewakuowali

Na miejsce zadysponowano również cysternę, która służy do dowozu większej ilości wody. Jest też grupa rozpoznania chemicznego, która na bieżąco monitoruje atmosferę i glebę.

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Przed przybyciem straży pożarnej samodzielnie ewakuowało się 30 pracowników. Zakład znajduje się w strefie przemysłowej, w okolicy nie ma budynków mieszkalnych.