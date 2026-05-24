Policjanci zatrzymali lawetę. Kierowca miał cztery promile

W piątek policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łasku prowadzili kontrolę drogową w miejscowości Bałucz. Zatrzymali kierującego lawetą 30-letniego mieszkańca powiatu zduńskowolskiego.

Cztery promile i sądowy zakaz

Jak informuje aspirant sztabowy Anna Piechota z łaskiej policji, 30-latek wsiadł za kierownicę, mając cztery promile alkoholu w organizmie. - Jak się okazało, nie było to jedyne przewinienie mężczyzny. Podczas dalszych czynności mundurowi ustalili również, że posiada aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i w dodatku jest osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym - przekazuje policjantka.

Mężczyzna został zatrzymany. Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Po wytrzeźwieniu i przeprowadzonych z nim czynnościach został doprowadzony do zakładu karnego.