"Robimy festiwal". Dawid Podsiadło rusza z nowym projektem  

czytaj dalej

Prezydent USA Donald Trump oświadczył na spotkaniu z królem Jordanii Abdullahem II, że nie zamierza "kupować" Strefy Gazy, lecz ją "mieć", a część mieszkańców zostanie przesiedlona do Jordanii. Abdullah zapowiedział alternatywny plan liderów państw arabskich, lecz obiecał przyjęcie dwóch tysięcy chorych dzieci z Gazy. Minister finansów Izraela Becalel Smotricz tymczasem - nawiązując do słów Trumpa - wezwał premiera Benjamina Netanjahu, by "rozpętał piekło" w Strefie Gazy, jeżeli Hamas nie uwolni do soboty wszystkich zakładników.