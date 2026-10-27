Kultura i styl Miliony na nadgarstku Kane'a, zachwycająca suknia Ewy Pajor i tajemniczy kwiat Yamala

Złota Piłka 2026. Ewa Pajor druga w plebiscycie Źródło wideo: TVN24

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Główną nagrodę - Złotą Piłkę 2026 - zdobył napastnik reprezentacji Anglii i Bayernu Monachium Harry Kane. W jednym z najważniejszych dni w karierze towarzyszyła mu żona, Katie Goodland. Jak na "księcia Harry'ego" angielskiej piłki przystało, elegancki smoking dopełnił dodatkiem, który natychmiast zwrócił uwagę mediów. Na ręku miał niezwykle rzadki model Rolexa - Cosmograph Daytona "Blue Sapphire". Według tabloidu "The Sun" zegarek ten wycenia się na zawrotną kwotę miliona funtów, co daje w przeliczeniu ponad 5,2 miliona złotych.

Zdobywca Złotej Piłki 2026 Harry Kane z żoną, Katie Goodland Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Złota Piłka 2026. Wybrane stylizacje

Najważniejszym dla nas akcentem był ogromny sukces Ewy Pajor. Nasza reprezentantka i podpora Barcelony była druga wśród wyróżnionych pań. Polkę wyprzedziła jedynie była koleżanka z drużyny - Hiszpanka Alexia Putellas (obecnie London City Lionesses). Ewa, która podczas gali zajęła miejsce obok Kyliana Mbappe, zachwyciła długą czarną suknią z rękawami i wycięciem na dekolcie.

Ewa Pajor z koleżankami z FC Barcelona: Caroline Graham Hansen, Vicky Lopez, Patri Guijarro, Claudia Pina, Cata Coll i Esmee Brugts Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Lamin Yamal, choć Złotej Piłki nie zdobył, błysnął tego wieczoru na wiele sposobów. 19-letni zawodnik Barcelony podczas gali już po raz trzeci odebrał nagrodę dla talentu roku. Uwagę zwracał też ogromny kwiat zdobiący jego smoking. W rzeczywistości to jednak nie kwiat, a przypominająca go brosza marki Chanel wykonana z jedwabiu i różowych piór. Bardzo podobną, choć białą, miał przypiętą do koszuli Pedro Pascal, podczas gali rozdania tegorocznych Oscarów. Jak informuje "La Repubblica" za całą stylizację piłkarza odpowiada Pili Villa, starsza siostra słynnej piosenkarki Rosalii, która od dłuższego już czasu pomaga mu w kwestiach mody. Na gali w Londynie piłkarzowi towarzyszyła rodzina oraz dziewczyna - hiszpańska influencerka Ines Garcia Santo.

Złota Piłka 2026. Lamine Yamal i Ines Garcia Santo Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Zdobywczyni Złotej Piłki Alexia Putellas, podobnie jak kolega z męskiej reprezentacji Hiszpanii, również postawiła na pióra - tu jako zdobienie klasycznej, jasnej sukni upiętej w talii.

Zdobywczyni Złotej Piłki 2026 Alexia Putellas Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Klasykę wybrał też gwiazdor reprezentacji Francji i Realu Madryt Kylian Mbappe. Na gali w Londynie pojawił się w aksamitnym smokingu, a media dopatrzyły się, że to projekt od Diora.

Kylian Mbappe na gali Złotej Piłki 2026 Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Jego kolega z reprezentacji - napastnik Ousmane Dembele wyłamał się nieco z powszechnej na gali czerni i bieli. Na wieczór, podczas którego odebrał w imieniu Paris Saint-Germain nagrodę dla drużyny roku, wybrał burgundowy smoking.

Złota Piłka 2026. Ousmane Dembele Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Opracował AM