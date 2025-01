czytaj dalej

Trzech Chińczyków zostało zatrzymanych z kilkunastoma sztabkami złota i ponad 800 tysiącami dolarów w gotówce we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. - Niestety to, co odkryliśmy, to tylko jedna dziesiąta tego, co już wcześniej wywieźli - powiedział gubernator prowincji Kiwu Południowe Jean Jacques Purusi.