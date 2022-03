"Nie tolerujemy nikogo, kto bije kogokolwiek innego". Serena Williams i jej ojciec komentują zachowanie Willa Smitha

Will Smith odebrał Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę męską za wcielenie się w postać Richarda Williamsa, ojca sióstr Sereny i Venus, w filmie "King Richard: Zwycięska rodzina". Podczas przemówienia odniósł się do swojego wcześniejszego wybuchu i ataku na Chrisa Rocka, podkreślając, że ojciec sławnych tenisistek jest "zaciekłym obrońcą swojej rodziny, a sztuka naśladuje życie".

Pierwszą reakcją Sereny Williams na wydarzenia podczas oscarowej gali było udostępnienie na Instagramie krótkiego filmu pokazującego, jak bardzo tenisistka zaniemówiła oraz że musiała aż usiąść z wrażenia. W następnym poście, zamieszczonym we wtorek, widać ją na pokładzie prywatnego odrzutowca. - I to by było na tyle. Jestem tak bardzo gotowa, by wrócić do domu - mówi na nagraniu Serena.