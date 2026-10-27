Walter Koenig (1968) Źródło zdj. gł.: CBS/Getty Images

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O śmierci aktora poinformował w poniedziałek jego agent, Zachery McGinnis. Przekazał, że Walter Koenig zmarł w niedzielę "ze starości, w swoim domu w North Hollywood" - cytuje oświadczenie stacja CNN. Miał 90 lat.

McGinnis podkreślił, że aktor chętnie spotykał się z fanami na konwentach, podczas których "dzielił się swoją życzliwością, dowcipem oraz wdzięcznością ze wszystkimi, którzy mieli szczęście go poznać". Dodał, że Koenig rozumiał, co "Star Trek" oznacza dla ludzi, i "całym sercem wspierał społeczność, która wokół niego wyrosła".

"Wykorzystano go do wyśmiewania radzieckiego zwyczaju"

Walter Koenig jako Pavel Chekov zadebiutował w serialu "Star Trek" w 1967 roku, w samym szczycie napięć zimnowojennych między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Postać rosyjskiego pełnego energii nawigatora wprowadzona została dopiero w drugim sezonie, ale był on kluczowym członkiem załogi USS Enterprise.

Walter Koenig jako Pavel Chekov Źródło zdjęcia: CBS / Getty Images

Koenig pojawił się w 36 z 50 odcinków wyemitowanych w latach 1967–1969. W postać Chekova wcielił się też w pierwszych siedmiu filmach pełnometrażowych powstałych na bazie serialu, które ukazywały się w latach 1979–1991.

"Wykorzystano go do wyśmiewania radzieckiego zwyczaju fałszywego przypisywania sobie autorstwa wszystkich ważnych ludzkich wynalazków" - pisze "Variety".

Szukali "symbolu seksu"

Media zwracają uwagę, że postać Chekova posługiwała się charakterystycznym akcentem. "Mój ojciec był Litwinem. Rosyjski był jego pierwszym językiem i to właśnie od niego przejąłem ten sposób mówienia" - tłumaczył aktor w jednym z wywiadów, przeprowadzonych na potrzeby autobiografii.

Choć rodzice Koeniga mieli litewskie korzenie, on sam przyszedł na świat w Stanach Zjednoczonych. Urodził się w Chicago 14 września 1936 roku. Na początku aktorskiej kariery wcielał się w role młodocianych przestępców, łatwo posługując się różnymi akcentami.

Jak trafił do uniwersum Star Treka? Twórca serialu, Gene Roddenberry, poszukiwał kogoś, kto przyciągnąłby przed ekrany młodą widownię i byłyby "symbolem seksu". Koenig charakteryzował się chłopięcą urodą i szybko zwrócił uwagę ekipy filmowej - pisze CNN. A "Variety" przypomina, że w celu przyciągnięcia przed ekrany młodych, jego fryzurę wystylizowano na wzór Davy'ego Jonesa z zespołu The Monkees.

Zanim wcielił się w Chekova, nie widział ani jednego pełnego odcinka serialu. Przeskakując między kanałami telewizyjnymi zwrócił uwagę na niedociągnięcia scenerii i ściany, które miały wyglądać jak ze styropianu - przypomina "New York Times". - Pomyślałem: to musi być jakaś ściema. Nawet nie dałem temu szansy - powiedział w wywiadzie udzielonym w 2013 roku TV Academy Foundation.

Walter Koenig Źródło zdjęcia: AdMedia/PAP/EPA

Koenig pozostawił po sobie córkę, Danielle Koenig, oraz wnuka. Jego żona Judy Levitt, która wystąpiła u jego boku w trzech filach, zmarła w 2022 roku. Syn, który także związany był z aktorstwem, zmarł w 2010 roku.

red. AZ