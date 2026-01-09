"Vinci 2" do obejrzenia w internecie. Premiera w piątek

"Vinci 2" w kinach. Relacja Eweliny Witenberg Źródło: TVN24

Cuma krótko po wyjściu z więzienia otrzymuje zlecenie kradzieży obrazu Leonarda da Vinci "Dama z gronostajem" z Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Złodziej kompletuje ekipę, która ma mu pomóc w zdobyciu bezcennego dzieła. Co było dalej? Wielu widzów wie doskonale, bo w ciągu dwóch dekad od premiery "Vinci" zapisał się w historii polskiej komedii, zdobył wielomilionową widownię i licznych wielbicieli. Teraz poznają dalsze losy dobrze znanych postaci.

"Vinci 2"

W kontynuacji hitu Juliusza Machulskiego powracają - oprócz granego przez Roberta Więckiewicza Cumy - jego przyjaciel Szerszeń (Borys Szyc), Magda (Kamilla Baar), policjant Marcin Kudra (Łukasz Simlat) oraz Werbus (Jacek Król). Na pierwszym planie ponownie jest wielka intryga z Krakowem w tle.

Robert Więckiewicz i Borys Szyc w filmie "Vinci 2", reż. Juliusz Machulski (2025) Źródło: Warner Bros. Pictures

Za kamerą filmu z 2025 roku ponownie stanął Juliusz Machulski, który scenariusz napisał z debiutującym w tej roli Robertem Więckiewiczem. - Pojawiła się okoliczność, żeby jeszcze raz tych bohaterów spotkać i zobaczyć, co się z nimi stało w międzyczasie - mówił aktor w rozmowie z Eweliną Witenberg z TVN24.

"Vinci 2" na dużym i małym ekranie

"Vinci 2" trafił na ekrany kin w całej Polsce 25 lipca ubiegłego roku. W weekend otwarcia film na dużym ekranie zobaczyło blisko 160 tysięcy widzów - poinformował dystrybutor, Warner Bros. Pictures. "Powrót ekipy Cumy okazał się być największym hitem tego lata!" - przekazano we wpisie w mediach społecznościowych. Tytuł można obejrzeć w HBO Max od 9 stycznia. Na platformie dostępny jest również film "Vinci".

