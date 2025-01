Zmarł piosenkarz folkowy Peter Yarrow, współtwórca kultowej piosenki "Puff the Magic Dragon". Należał do legendarnego trio Peter, Paul and Mary. Miał 86 lat.

Do najpopularniejszych utworów tria należą: "If I Had a Hammer", "Blowin' in the Wind", "I Dig Rock'n'Roll Music", "Leaving on a Jet Plane", "500 miles".