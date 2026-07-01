Kultura i styl Gwiazda "The Ring" zmarła w wieku 35 lat. Podano przyczynę śmierci Oprac. Paulina Borowska |

Hollywood Hills i Los Angeles Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Jordan Strauss/Getty Images/Bethesda

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Daveigh Chase zmarła 16 czerwca w wieku 35 lat. Jak wówczas informowano, zmarła z powodu sepsy, która była następstwem zapalenia opon mózgowych.

Według poniedziałkowego raportu Biura Koronera Hrabstwa Los Angeles, cytowanego przez BBC, przyczyną śmierci kobiety było AIDS. Jako "inną istotną okoliczność medyczną" określono z kolei "przewlekłe używanie substancji psychoaktywnych".

Daveigh Chase Źródło zdjęcia: CelebrityPhoto/Retna Pictures/PAP

Kim była Daveigh Chase?

Daveigh Chase zaczynała karierę w Hollywood w wieku siedmiu lat. Wystąpiła m.in. w serialu "Sabrina, nastoletnia czarownica". Prawdziwy rozgłos przyniosła jej rola złowrogiej Samary Morgan w horrorze "The Ring" z 2002 roku. Udzieliła też głosu Lilo w animowanej produkcji Disneya "Lilo&Stitch".

Po 2016 roku Chase przestała pojawiać się na ekranie. Według mediów miała problemy z prawem. Ojciec kobiety, John David Schwallier, poinformował "New York Times", że Chase w ostatnim okresie była bezdomna i mieszkała ze swoim chłopakiem w pobliżu szpitala w Los Angeles, w którym zmarła.

"People" podaje, że Chase zmagała się z uzależnieniem. Matka kobiety wyznała w rozmowie z "Daily Mail", że problemy córki zaczęły się po wypadku na motocyklu w 2016 roku, po którym musiała brać środki przeciwbólowe. - Szukała narkotyków i obracała się w złym towarzystwie (...). Chciała wolności, a ci ludzie uzależnili ją od narkotyków - powiedziała Cathy Chase.

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