Top of the Top Sopot Festival 2022. Do plejady gwiazd dołączają kolejni artyści

Organizatorzy Top of the Top Sopot Festival 2022 poinformowali, że do grona gwiazd tegorocznej edycji dołączają kolejne artystki i artyści. Wśród nich są między innymi: Natalia Przybysz, Ania Karwan, Mery Spolsky, Michał Szpak, Ralph Kamiński oraz Nosowska. Czterodniowe wydarzenie, które ruszy 16 sierpnia, będzie można śledzić na antenie TVN.

W tegorocznym programie Top of the Top Sopot Festival pierwsze trzy dni to cykl koncertów, ostatniego dnia zaplanowano natomiast wieczór komediowy. Imprezę otworzy koncert #YOU_ARE_THE_CHAMPIONS. Organizatorzy zaznaczają, że będzie to muzyczna opowieść o miłości, przyjaźni, empatii, pomocy potrzebującym. Do licznego grona artystów dołączyli: Mery Spolsky, Grzegorz Hyży, Kasia Wilk, Mezo oraz Teatr Muzyczny w Poznaniu. Poza tym na scenie pojawią się między innymi: Kayah, Lady Pank, Mrozu, Wilki, LemON, Krzysztof Cugowski, Kuba Badach, Kwiat Jabłoni, Fisz Emade Tworzywo, Mitch & Mitch, Julia Pietrucha, Łukasz Zagrobelny, Jary Oddział Zamknięty oraz Cornelia Jakobs.

Dwa koncerty w drugi dzień festiwalu

Natomiast na środę (17 sierpnia) przygotowywane są dwa koncerty. Pierwszy z nich odbędzie się pod hasłem: #iDANCE. Będzie to przegląd przez największe przeboje polskiej muzyki. Do grona gwiazd tej części festiwalu dołączyli zespół Enej oraz Ralph Kamiński. Poza nimi wystąpią również: Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Margaret, Cleo, Natalia Nykiel, Feel, Blue Cafe, Nocny Kochanek, Kombi oraz Storo.

W drugiej części wieczoru wystąpią artyści, którzy walczyć będą o prestiżową statuetkę Bursztynowego Słowika. W konkursie zmierzą się wokalistki i wokaliści, którzy zachwycali w minionym roku nowymi piosenkami. Niektórzy z nich zaprezentują premierowo swoje utwory. A o Bursztynowego Słowika w tym roku konkurować będą: Natalia Przybysz, Wiktor Dyduła, Natasza Urbańska, Martin Lange, Ania Karwan, BeMy i Michał Szpak.

Muzyczne podziękowanie dla widzów TVN

Trzeciego, ostatniego dnia koncertowego Top of the Top Sopot Festival 2022, zaplanowano koncert #ZAWSZERAZEM. Będzie to muzyczne podziękowanie dla widzów TVN z okazji 25-lecia istnienia stacji. Wieczór został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich nosi tytuł "Jestem sobą", druga - "To jest Wasz czas".

Zaproszone gwiazdy wykonają znane utwory w nowych wersjach w towarzystwie orkiestry. A wśród nich znalazły się takie gwiazdy jak: Nosowska, Kayah, Agnieszka Chylińska, Ewa Bem, Andrzej Piaseczny, Grzegorz Markowski, Michał Szpak, Jan Borysewicz, Natalia Przybysz, Ørganek, Patrycja Markowska, Grubson, Ralph Kaminski, Igo, Mrozu, Kuba Badach, Margaret, Pectus, Mery Spolsky, Bovska, Loren Allred, Nick Sinckler, Mateusz Ziółko, Gooral, Karolina Leszko, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny.

Koncerty pierwszych trzech dni będą transmitowane na antenie TVN.

Jubileusz "Szkła kontaktowego"

Festiwal zakończy wieczór komediowy COMEDY FEST. Jego pierwsza odsłona to "Szkło Kontaktowe Jubileuszowo". Przy okazji jubileuszu programu widzowie spotkają się z jego gospodarzami i komentatorami. Gospodarzami tej części wieczoru będą Tomasz Sianecki i Wojciech Zimiński, a za oprawę muzyczną zadba Grupa MoCarta. Poza duetem gospodarzy na scenie pojawią się również Artur Andrus, Krzysztof Daukszewicz, Marek Przybylik, Henryk Sawka, Tomasz i Szymon Jachimkowie, Michał Kempa, Katarzyna Kwiatkowska i Wojciech Fiedorczuk.

Druga część COMEDY FEST to "Klub Mistrzów". Będą to występy artystów, którzy w różnorodny sposób zaznaczyli swoją obecność na polskiej scenie przez ostatnich 25 lat. Wśród nich niepowtarzalni i jedyni w swoim rodzaju: Andrzej Grabowski, Jerzy Kryszak, Marcin Daniec, Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Pakosińska i Robert Motyka. Do tego grona dołączy 25-letni stand-uper Tomek Kołecki, rówieśnik stacji TVN, który zaprezentuje głos młodego pokolenia polskiej sceny komediowej.

