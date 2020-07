Tom Hanks z żoną zostali obywatelami Grecji. "To uzdrawiające miejsce"

Para amerykańskich aktorów, Tom Hanks i jego żona Rita Wilson, z pochodzenia Greczynka, zostali oficjalnie obywatelami Grecji. To wyróżnienie za działanie na rzecz szerzenia wiedzy o pożarach, które w 2018 roku spustoszyły tereny w pobliżu Aten.

[2020 Cable News Network All Rights Reserved]

Tom Hanks i Rita Wilson oficjalnie zostali obywatelami Grecji [2020 Cable News Network All Rights Reserved]

"Grecja to raj"

- Grecja to raj (...) Byłem na całym świecie, byłem w najpiękniejszych miejscach, ale żadne z nich nie przewyższa Grecji - mówił dziennikarzom Hanks na rozdaniu Złotych Globów na początku bieżącego roku. - Ziemia, niebo, woda, to jest dobre dla duszy, to uzdrawiające miejsce - dodał.