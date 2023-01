Bachleda-Curuś o "The Last of Us": myślę, że to będzie duży sukces

Polska aktorka Alicja Bachleda-Curuś była na premierze serialu "The Last of Us" w Los Angeles. Rozmawiała z nią reporterka TVN24 Ewelina Witenberg. - "The Last of Us" łączy w sobie taką specyfikę gier komputerowych ze świetnym aktorstwem i bardzo dobrym pomysłem na scenariusz. Myślę że to będzie duży sukces - powiedziała.