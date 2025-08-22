Ostatnia próba Stanisława Soyki na sopockiej scenie. "Piękne nagranie"

Ostatnia próba Stanisława Soyki na sopockiej scenie

W czwartkowy wieczór artysta miał wystąpić podczas Sopot Top of the Top Festival 2025. Tego dnia do organizatorów wydarzenia dotarła wiadomość o jego śmierci. "Poruszeni tragedią i ze względu na ogromny szacunek dla Artysty i rodziny przerwaliśmy transmisję telewizyjną z festiwalu" - przekazano na stronie TVN. Natalia Grosiak, która miała wystąpić z nim na scenie, opublikowała w mediach społecznościowych nagranie ze wspólnej próby.

Stanisław Soyka i Natalia Grosiak. Nagranie ze wspólnej próby

"To był ogromny zaszczyt Pana poznać, Panie Stanisławie", rozpoczyna swój wpis Natalia Grosiak. "Ogromnie się cieszyłam na nasz wspólny występ. Bardzo się też stresowałam, ale dostałam od Pana ogrom wsparcia, luzu i uśmiechu. Dziękuję…", dodała.

Pod wpisem artystki pojawiły się setki komentarzy. "Dziękujemy za podzielenie się tym nagraniem. To byłby piękny występ… ", napisała jedna z użytkowniczek Instagrama. "Chyba zapętlę to nagranie na cały miesiąc. Wychowałam się na twórczości pana Soyki", czytamy dalej. Inni pisali: "Śpiewał do końca, pięknie śpiewał", "Unikatowe nagranie... kruchość naszego istnienia... wspaniały, zdolny, skromny do końca serce pęka", "Piękne nagranie, nie wiem jak Wy, ale już chyba ze 30 raz słucham".

Natalia Grosiak to polska wokalistka, autorka tekstów i piosenek. Członkini zespołów Mikromusic, Herbatta oraz DOM.