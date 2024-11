"Twoje 2024 Wrapped już blisko! Najbardziej wyczekiwane wydarzenie roku zbliża się wielkimi krokami" - komunikat o takiej treści zobaczyć mogła w tym tygodniu część użytkowników Spotify. Platforma streamingowa zachęcała w nim do "włączenia ulubionych kawałków z poprzednich lat" dla lepszego przygotowania się do publikacji tegorocznej edycji muzycznego podsumowania.

Kiedy wyjdzie Spotify Wrapped 2024?

Czym jest Spotify Wrapped?

Wrapped w Polsce i na świecie

Na podstawie informacji o poszczególnych użytkownikach Spotify opracowuje też szereg globalnych i narodowych zestawień. Pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych artystów na świecie zajęła w 2023 roku Taylor Swift. Na podium trafili też Bad Bunny i The Weeknd. Piosenki, które zdobyły najwięcej odtworzeń to kolejno: "Flowers" Miley Cyrus, "Kill Bill" SZA oraz "As It Was" Harry'ego Stylesa.