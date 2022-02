Śmierć Boba Sageta. Rodzina podała przyczynę

"Władze przekonane są, że Bob zmarł w wyniku uderzenia głowy" - napisała w środę rodzina zmarłego. "Doszły do wniosku, że przez przypadek uderzył o coś tyłem głowy, pomyślał, że to nic poważnego i poszedł spać. Nie był pod wpływem alkoholu czy narkotyków" - dodano.

Przedstawiciele rodziny wyznali, że byli oszołomieni "niesamowitym wylewem miłości ze strony fanów Boba, co było dla nas wielką pociechą i za co jesteśmy dozgonnie wdzięczni". "Nadal przeżywamy wspólnie żałobę, ale prosimy wszystkich, żeby pamiętali o miłości i śmiechu, jakie dawał światu Bob. I o lekcji, jaką nam dał: bądźcie uprzejmi dla wszystkich, niech inni wiedzą, że ich kochacie, a z trudnościami mierzcie się ze śmiechem i czułością" - napisano.

Bob Saget - jeden z najwybitniejszych amerykańskich komików

Robert Lane Saget urodził się 17 maja 1956 roku w Filadelfii. Jako komik debiutował w wieku 17 lat. W 1978 roku ukończył studia i przeprowadził się do Los Angeles. Przez następne kilka lat był tam gospodarzem w klubie Comedy Store, gdzie współpracował między innymi z Robinem Williamsem czy Davidem Lettermanem. "The Hollywood Reporter" przypomina, że Saget stał się jednym z najważniejszych przedstawicieli w historii amerykańskiego stand-upu. Za swoją płytę "That's What I'm Talking About" został w 2014 roku nominowany do nagrody Grammy w kategorii najlepszy album komediowy.