Nowy prequel "Gry o Tron". Rusza ekranizacja opowiadania George'a R.R. Martina 

Zdjęcia do kolejnego prequela "Gry o Tron" ruszyły - przekazało we wtorek HBO. Fabuła produkcji zostanie oparta na treści jednego z opowiadań autorstwa George'a R.R Martina. Ten będzie też producentem wykonawczym serialu. W jego głównych rolach wystąpią Peter Claffey i Dexter Sol Ansell.

Ruszyły zdjęcia do "A Knight of the Seven Kingdoms" (pl. Rycerz siedmiu królestw) - kolejnej produkcji HBO rozgrywającej się w uniwersum "Gry o Tron". Serial oparto na opowiadaniu George'a R.R Martina zatytułowane "Błędny rycerz". Jego akcja toczyć się będzie na około 100 lat przed ukazaną w "Grze o Tron" Wojną Pięciu Królów i około 100 lat po przedstawionym w "Rodzie smoka" Tańcu Smoków.