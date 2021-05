Prawie jak w "Pulp Fiction". John Travolta i Bruce Willis znów razem na planie

Zdjęcia do filmu rozpoczynają się właśnie dzisiaj, 17 maja, na Hawajach, co potwierdzili producenci z Arcana Studio. Projekt "Paradise City" określany jest jako "Miami Vice" z łowcami nagród.

Opowieść o zemście

Prawie jak w "Pulp Fiction"?

Dziś 66-letni już Bruce Willis sławę zawdzięcza ikonicznej serii filmów kryminalnych znanych jako "Szklana pułapka" (reżyser John McTiernan), gdzie wcielał się w dzielnego policjanta Johna McClane'a, w pojedynkę radzącego sobie z nawet najgroźniejszymi terrorystami. Do tej pory powstało aż pięć filmów z tej serii, a w bieżącym roku do kin trafić ma szósty.

W filmie Tarantino aktor pokazał zupełnie inne oblicze - pełne autoironii i talentu komediowego, a jego akcje poszły mocno w górę, choć kino akcji zawsze pozostało najbliższym mu gatunkiem. Najgłośniejszym tytułem, w jakim zagrał w swojej karierze, był kultowy do dziś "Szósty zmysł" M. Night Shyamalana - niezwykły thriller, czerpiący i z kina grozy, i z dramatu psychologicznego, gdzie Willis wcielił się w dziecięcego psychologa.

Z kolei John Travolta do historii wszedł ...tanecznym krokiem, a sławę przyniósł mu głośny film muzyczny Johna Badhama "Gorączka sobotniej nocy". Zagrał w nim przywódcę młodocianego gangu, przeżywającego wewnętrzny kryzys, dla którego jedyną odskocznią są wypady na dyskoteki. Rola przyniosła 23-letniemu wtedy Travolcie nominację do Oscara i wyznaczyła kierunek kariery, bo już niebawem wystąpił w romantycznym musicalu "Grease" u boku Olivii Newton-John.

Na szczęście z takiego zaszufladkowania wyzwolić się pomógł mu właśnie Tarantino, obsadzając w "Pulp Fiction" w roli mafioso Vincenta Vegi. Taniec, jaki wykonuje w filmie wraz z Umą Thurman, na zawsze zapisał się w historii kina, trafił też do czołówki 10 najbardziej kultowych scen filmowych. To był szczyt jego kariery, a rola przyniosła mu drugą nominację do Oscara.