"Brat, mistrz, przewodnik przez całe życie, przyjaciel". Ostatnie pożegnanie Wojciecha Pszoniaka

We wtorek w Kościele Środowisk Twórczych na warszawskim placu Teatralnym odbyły się uroczystości pogrzebowe Wojciecha Pszoniaka. Ten wybitny aktor teatralny i filmowy zmarł w wieku 78 lat 19 października tego roku .

"Dla mnie był jak brat, mistrz, przewodnik przez całe życie, przyjaciel"

Podczas uroczystości odprawiona została msza święta, podczas której głos zabrali bliscy aktora. Przemawiał także między innymi aktor Olgierd Łukaszewicz. - Najchętniej potrzymałbym cię za rękę - powiedział, dodając, że nie może uwierzyć, że "to już".

"Wojtku, bardzo mi będzie ciebie brak"

- Miał tyle ważnych doświadczeń życiowych za sobą, że od razu stał się dla nas autorytetem. Domagał się prawdy scenicznej (...). Wyrażał ją z łatwością, na wiele sposobów. Kreśląc realistyczne portrety lub też kierując się wyobraźnią, tworzył postacie zaskakujące ekspresją, energią, skojarzeniami czy po prostu dowcipem. Jego interpretacje stawały się kluczem do rozumienia sytuacji scenicznej, stylu czy wreszcie idei utworu. Nie odtwarzał literatury. Sam był żywym teatrem. Ciało było mu posłuszne, żyło tą muzyką, tym rytmem, który intuicyjnie dobierał do postaci odkrywanej na próbach - zwrócił uwagę aktor.

Łukaszewicz podkreślił, że wraz z odejściem przyjaciela usunął mu się spod nóg "istotny fragment fundamentu intymnego świata młodości". - Bo oto odszedł partner do rozmów o tym, co najważniejsze w poszukiwaniu sensu bycia aktorem, a także bycia obywatelem, któremu Polska, Europa i świat nie są obojętne - ocenił.

Jak mówił, aktor "namiętnie zwalczał ujawniający się ze szczególną siłą dzisiaj tu prowincjonalizm, to wąskie zapatrzenie w nacjonalistyczne ego". - Przy nim patos i ironia szybko splatały się ze sobą. Były świadectwem jego mieniącego się zaangażowania w życie, jego inteligencji - dodał.

- Wojtku, bardzo mi będzie ciebie brak. Nieraz pomagałeś mi podejmować ważne życiowe decyzje, razem oceniliśmy ryzyko. Zachęcałeś: Przyjdź do mnie po radę. Mnie się pytaj - wspominał.

List ministra kultury

Podczas ostatniego pożegnania Wojciecha Pszoniaka wiceminister kultury Jarosław Sellin odczytał list wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego do uczestników pogrzebu.

"Ogromny talent, energia, oryginalność, skłonność do artystycznego ryzyka – to cechy, które wyróżniały Wojciecha Pszoniaka. Dziś widać lepiej niż kiedykolwiek, że był on nie tylko jednym z najwybitniejszych aktorów polskich, ale nade wszystko artystą niepowtarzalnym, którego kreacje fascynowały, niepokoiły i zapadały głęboko w pamięć" - napisał Gliński.