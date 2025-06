Oto Miss Polski 2025. Kim jest Oliwia Mikulska?

Miss Świata Karolina Bielawska wspiera uchodźców (2022) Źródło: TVN24

Gala Miss Polski odbyła się w niedzielę wieczorem w Nowym Sączu. Zwyciężczyni konkursu, Oliwia Mikulska, otrzymała koronę, ale to nie jedyna nagroda w tegorocznej edycji. "Oliwia otrzymuje 100 tysięcy złotych, nagrody rzeczowe od partnerów konkursu, możliwość wszechstronnego rozwoju pod okiem ekspertek i ekspertów oraz szansę na reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej" - przekazał organizator w mediach społecznościowych.

Nowa Miss Polski opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym przyznała, że gali towarzyszyło sporo emocji. - Dalej nie mogę uwierzyć w to, co się stało, ile emocji we mnie buzuje aktualnie, więc muszę troszeczkę ochłonąć i na pewno jutro wam więcej poopowiadam - przekazała w relacji na Instagramie. - Bardzo dziękuję za wsparcie, które od was dostałam, za te wszystkie komentarze, filmiki. Jestem niezmiernie wdzięczna - dodała.

Oliwia Mikulska Źródło: Mateusz Kotowicz / REPORTER / East News

Miss Polski 2025 - kim jest?

Pochodząca z Żar 20-letnia Oliwia Mikulska jest modelką i studentką finansów i rachunkowości. "Na swoim koncie ma już kilka znaczących osiągnięć, z których jest bardzo dumna" - czytamy na stronie organizacji Miss Polski.

Jak pisze "Gazeta Lubuska", "Nasza Miss (...) działa w samorządzie studenckim, jako wolontariuszka, marzy o wyjeździe do Afryki, kocha zwierzęta i jak podkreśla, bardzo wiele zawdzięcza swojej mamie i wspierającej rodzinie. Kiedy (po raz pierwszy - red.) startowała w 2023 roku w konkursie, była akurat w trakcie egzaminów maturalnych". Dotarła wówczas do finału. - Drugi raz zdecydowałam się na udział w konkursie, jestem teraz dojrzalsza. Chciałam spróbować jeszcze raz, bo pamiętam, jak wiele ten konkurs zmienił w moim życiu, jak dużo pozytywnych rzeczy się zadziało. Fajnie jest wrócić w kolejnej edycji - mówiła Oliwia Mikulska w rozmowie z "Gazetą Lubuską".

W 2023 roku otrzymała też czwarte miejsce w plebiscycie Osobowości Roku w województwie lubuskim - została w ten sposób doceniona za swoją działalność społeczną i charytatywną. W tym samym roku zdobyła tytuł 1. wicemiss w konkursie Miss Friendship International w Chinach.