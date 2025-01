"Życie to nie tylko to, co tracimy"

"Dziś nie chcę jednak jedynie opłakiwać tej straty. Tata nauczył mnie, że życie to nie tylko to, co tracimy, ale przede wszystkim to, co możemy dać innym" - podkreśliła. Dodała, że jej ojciec przez całe życie niósł myśl, iż należy "doceniać to, co naprawdę istotne".