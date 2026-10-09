Niepokojąca chwila na koncercie Celine Dion

Koncert Celine Dion pod Paryżem. Wróciła na scenę po sześciu latach Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: L. Urman/Imago/PAP

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Na nagraniu, które opublikował między innymi portal TMZ, widać, jak piosenkarka podskakuje na jednej nodze, śpiewając utwór "Dans un autre monde", po czym upada. Artystka niemal natychmiast podniosła się o własnych siłach, nie przerywając występu. Uniosła też w górę kciuk, pokazując, że nic się jej nie stało.

Celine Dion falls during concert in France 😳



Credit: Gary Francq via Storyful pic.twitter.com/xhBhKlhXFX — TMZ (@TMZ) October 8, 2026 Rozwiń

Do upadku doszło w środę podczas jedenastego koncertu Dion w podparyskiej hali Plenitude Arena od czasu jej powrotu na scenę - podał branżowy magazyn "Billboard". "Celine Dion jest w branży wystarczająco długo, by wiedzieć, że drobna wpadka na scenie nie stanowi przeszkody w kontynuowaniu występu" - zauważa "Billboard".

"Niech żyje królowa"

Kanadyjska piosenkarka w ciągu ostatnich sześciu lat nie koncertowała z powodu poważnej choroby neurologicznej. W marcu tego roku Dion ogłosiła swój powrót, a we wrześniu dała pierwszy z serii koncertów w pobliżu stolicy Francji. W październiku wystąpi w Plenitude Arena jeszcze pięć razy, a kolejnych dziesięć koncertów w tej hali zaplanowała na maj 2027 roku.

Fani wykonawczyni takich hitów jak "My Heart Will Go On" czy "All By Myself" z euforią przyjęli jej powrót, tłumnie gromadząc się nie tylko na koncertach, ale i przed hotelem, w którym tymczasowo zamieszkała. Na kolejnych koncertach we Francji pojawiły się takie osobistości, jak piosenkarka Rihanna, była pierwsza dama USA Michelle Obama czy prezenterka Oprah Winfrey - wylicza francuskie publiczne radio RFI w artykule pod tytułem "Niech żyje królowa Celine".

Redagowała AZ