Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Urszula Dudziak żegna Michała Urbaniaka. "Będę mu wdzięczna na zawsze" - pisze o byłym mężu

Michał Urbaniak - Jazz Od Nowa Festival 2017
"Nie ma wielkiego światowego jazzowego nazwiska, z którym Michał Urbaniak nie był kojarzony
Źródło: TVN24
Była żona Michała Urbaniaka, Urszula Dudziak, pożegnała go w poniedziałek w mediach społecznościowych. "Odszedł Michał mój były mąż, mój wielki przyjaciel, ojciec Kasi i Miki, obecny mąż Doroty. Michał jest zakodowany w każdej komórce mojego ciała" - napisała o zmarłym w sobotę muzyku.

Światowej sławy skrzypek, saksofonista, kompozytor i aranżer Michał Urbaniak zmarł w sobotę wieku 82 lat. "Żył i czuł wielkimi nutami" - napisała jego żona, Dorota Dosia Urbaniak.

"Mój wielki przyjaciel"

W poniedziałek pożegnała go była żona, wybitna wokalistka jazzowa Urszula Dudziak. "Sorrow is not forever... love is!" ("Smutek nie trwa wiecznie... miłość trwa wiecznie" - tłum. red.) - napisała w mediach społecznościowych.

"Odszedł Michał mój były mąż, mój wielki przyjaciel, ojciec Kasi i Miki, obecny mąż Doroty. Michał jest zakodowany w każdej komórce mojego ciała, a RAZEM było słowem, które nas łączyło przez wiele, wiele lat" - dodała. Zaznaczyła, że będzie mu "wdzięczna na zawsze", za to że był częścią jej życia i "tak pięknie kreował naszą wspólną przyszłość, a świat obdarzył muzyką która zostanie z nami na zawsze".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Zakazałby nam żałoby. Dostalibyśmy po łapach"

"Zakazałby nam żałoby. Dostalibyśmy po łapach"

Polska
Nie żyje ikona polskiego jazzu, atak na polski konsulat, ostrzeżenie dla klientów banku

Nie żyje ikona polskiego jazzu, atak na polski konsulat, ostrzeżenie dla klientów banku

TO WARTO WIEDZIEĆ

Michał Urbaniak. Genialny jazzman

Michał Urbaniak był jednym z najpopularniejszych polskich muzyków jazzowych, skrzypkiem i saksofonistą. W 1973 roku wyjechał z Polski do Nowego Jorku - miał wówczas 30 lat. Zapraszał i bywał zapraszany do współpracy przez takie sławy światowego jazzu jak: Quincy Jones, Billy Cobham, Stephane Grappelli, Joe Zawinul czy Herbie Hancock. Był wielokrotnie nagradzany - jego nazwisko w 1992 roku znalazło się na pierwszym miejscu aż w pięciu kategoriach w prestiżowym "Down Beat", wśród największych sław jazzu. Występował w Carnegie Hall i Beacon Theatre.

Urbaniak był pierwszym na świecie skrzypkiem, który zagrał na pięciostrunowych skrzypcach, zbudowanych według własnego pomysłu. Był też kompozytorem i aranżerem swoich projektów - "Jazz Legends", "Fusion", "Urbanator", "Urbanizer", "UrbSymphony". Występował na najważniejszych jazzowych festiwalach na świecie - 1971 roku zdobył Grand Prix Festiwalu w Montreaux dla najlepszego solisty. W 2016 roku otrzymał Złotego Fryderyka za całokształt działalności muzycznej.

Jazzman stworzył muzykę do licznych filmów, za trzy z nich - "Dług", "Pożegnanie Jesieni" i "Eden" - otrzymał główne nagrody na Festiwalu Filmowym w Gdyni.

OGLĄDAJ: Michał Urbaniak: miałem w życiu dużo szczęścia
michal urbaniak w bez polityki

Michał Urbaniak: miałem w życiu dużo szczęścia

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//am

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tytus Żmijewski/PAP

Udostępnij:
TAGI:
MuzykaJazz
Czytaj także:
Zdradziło go lustro (zdjęcie ilustracyjne)
Zabrali wszystko co cenne, budynek hotelu zdewastowali
Kraków
Zderzenie tramwaju z teslą
Zderzenie tramwaju z autem osobowym
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Jak Polacy oceniają decyzję Ziobry? Sondaż
Kristi Noem
Dają trzy tysiące dolarów i bilet lotniczy. Za "samodzielną deportację"
BIZNES
Mozaika w dawnym biurowcu PZL-WOLA
Mozaika z dawnego biurowca w rejestrze zabytków
WARSZAWA
Matayo to nowy mieszkaniec stołecznego zoo
Matayo należy do krytycznie zagrożonego gatunku
WARSZAWA
wpis ig
"Trochę nawiedzone, ale do ogarnięcia". Nietypowe znaki zdziwiły mieszkańców
Świat
imageTitle
Mistrz olimpijski znów pokonany. Norweg wydarł mu zwycięstwo
EUROSPORT
Został zatrzymany przez CBA (zdjęcie ilustracyjne)
Zatrzymani w sprawie zmowy przetargowej. Chodzi o modernizację infrastruktury tramwajowej
Katowice
Potrącenie trzech pieszych. Za kierownicą siedział 19-latek
Zginęły trzy osoby, kierowca skazany
Kielce
Lej krasowy we wschodniej Anglii pochłonął dwie łodzie
Ziemia zapadła się i pochłonęła dwie łodzie
METEO
Korea Południowa, restauracja, kimchi
Wstydliwy import. "To naprawdę rozdziera serce"
BIZNES
Waldemar Żurek na konferencji prasowej mówił o nakazie aresztowania dla Ziobry
"Sąd oczywiście miał prawo". Żurek o sprawie Ziobry
Władimir Putin
"Financial Times" o błędnych informacjach docierających na Kreml
Świat
25 min
pc
Polka częścią misji księżycowej. "W NASA będzie zatrudniony cały zespół, żeby śledzić kupę"
Kijek w kosmosie
imageTitle
Ministerstwo reaguje na prześladowanie córki siatkarza. "Wydano 20 zaleceń"
EUROSPORT
Paweł Grzesiowski
Nowy wariant grypy w Polsce. GIS: przed nami 6-8 tygodni wzmożonej zachorowalności
Zdrowie
Utajnione zdjęcia
Ofiary rozczarowane po opublikowaniu akt sprawy Epsteina
Świat
paczka, przesyłka
Spieszył się, by wysłać paczki. Straci auto
WARSZAWA
imageTitle
Przegrał i oskarżył rywala o oszustwo
EUROSPORT
Budynek Sejmu
Lider się umacnia. Najnowszy sondaż
Zbiornik Kliaźmiński - szef mafii sołncewskiej zatonął
Śmierć pod Moskwą. W tle mafia i "krewny Putina"
Świat
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Oszczędzają mniej, wydają więcej. Alarmujące dane
BIZNES
Mróz, zima, zimno, śnieg
Blokada Rexa urządzi nam Boże Narodzenie. Możliwy dwucyfrowy mróz
METEO
Jeżeli w tym mieście podróżnik nie jest świadomy, dlaczego dookoła jest ładnie i nikt nie zabrania nagrywać, może łatwo wpaść w pułapkę Kremla
"Normalne, fajne państwo". Witajcie na mistrzostwach świata w mydleniu oczu
Michał Istel
Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie
Ordynator ze szpitala psychiatrycznego z zarzutami korupcyjnymi
Poznań
Chris Rea
Chris Rea nie żyje
Kultura i styl
48 min
pc
Wredni i z czarnym podniebieniem. Językowe mity o Kaszubach
Słowo daję
Siedziba PZU
Nowy prezes polskiego giganta. Komisja zdecydowała
BIZNES
Sąd Najwyższy oddalił kasację (zdjęcie ilustracyjne)
Skazany za molestowanie ośmiolatka, kasacja oddalona
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica