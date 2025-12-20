Logo strona główna
Kultura i styl

Michał Urbaniak nie żyje. Dziennikarze wspominają wielkiego muzyka

Michał Urbaniak - Memorial to Miles Targi Kielce Jazz Festival 2024
"Wprowadził nas w wielki światowy czas jazzu"
Źródło: TVN24
To, co zrobił dla polskiego jazzu, jest po prostu nieocenione - wspominał w TVN24 wybitnego artystę Michała Urbaniaka dziennikarz muzyczny Roman Rogowiecki. - W pewnym momencie był symbolem naszego największego sukcesu - mówił z kolei Paweł Sztompke z Polskiego Radia. Informację o śmierci muzyka przekazano w sobotę wieczorem na jego oficjalnych kontach w mediach społecznościowych.

W wieku 82 lat zmarł Michał Urbaniak - jazzman, kompozytor i aranżer. Zasłynął w świecie nagrywając płytę "Tutu" z legendą jazzu Milesem Davisem. Znany był jako współtwórca i kreator muzyki Fusion. Nagrał kilkadziesiąt autorskich płyt, był twórcą muzyki do filmów.

W 1973 roku wyjechał z Polski do Nowego Jorku. Zapraszał i bywał zapraszany do współpracy przez takie sławy światowego jazzu, jak: Quincy Jones, Billy Cobham, Stephane Grappelli, Joe Zawinul czy Herbie Hancock. 

Informację o śmierci artysty podano na oficjalnych kontach artysty w portalach społecznościowych. "Żył i czuł wielkimi nutami. Odszedł w wieku 82 lat" - napisała żona artysty, Dorota Dosia Urbaniak.

Michał Urbaniak
Michał Urbaniak
Źródło: Wojciech Olkuśnik/PAP

Michał Urbaniak nie żyje. Dziennikarze wspominają wielkiego muzyka

Dziennikarze muzyczni w TVN24 wspominali twórczość Urbaniaka. - Nazwisko, które jest znane nie tylko w Europie, ale na całym świecie. To, co zrobił dla polskiego jazzu, jest po prostu nieocenione, bo jeżeli spojrzymy na to, z kim grał, gdzie grał, to właściwie grał z każdym - mówił Roman Rogowiecki z Radia dla Ciebie.

- I każdy z nim chciał grać - dodał i podkreślił, że "nie ma wielkiego światowego jazzowego nazwiska, z którym Michał nie był kojarzony".

Zmarł Michał Urbaniak
Michał Urbaniak - Urbanator Days 2021
Michał Urbaniak - Urbanator Days 2021
Źródło: Roman Zawistowski/PAP
Michał Urbaniak - Jazz Jamboree 70
Michał Urbaniak - Jazz Jamboree 70
Źródło: Zbigniew Wdowiński/PAP
Michał Urbaniak
Michał Urbaniak
Źródło: Tomasz Gzell/PAP
Michał Urbaniak - Aleja Gwiazd w Łodzi
Michał Urbaniak - Aleja Gwiazd w Łodzi
Źródło: Grzegorz Michałowski/PAP
Michał Urbaniak
Michał Urbaniak
Źródło: Wojciech Pacewicz/PAP
Michał Urbaniak i O.S.T.R.
Michał Urbaniak i O.S.T.R.
Źródło: Ireneusz Sobieszczuk/PAP
Michał Urbaniak
Michał Urbaniak
Źródło: Darek Delmanowicz/PAP
Michał Urbaniak - Jazz Od Nowa Festival 2017
Michał Urbaniak - Jazz Od Nowa Festival 2017
Źródło: Tytus Żmijewski/PAP
Michał Urbaniak
Michał Urbaniak
Źródło: Grzegorz Michałowski/PAP
Michał Urbaniak i Michael "Patches" Stewart
Michał Urbaniak i Michael "Patches" Stewart
Źródło: Darek Delmanowicz/PAP
Michał Urbaniak i Michael "Patches" Stewart
Michał Urbaniak i Michael "Patches" Stewart
Źródło: Darek Delmanowicz/PAP
Michał Urbaniak - Memorial to Miles Targi Kielce Jazz Festival 2024
Michał Urbaniak - Memorial to Miles Targi Kielce Jazz Festival 2024
Źródło: Piotr Polak/PAP

Zdaniem dziennikarza to, "co było najcudowniejsze, to że (Urbaniak) przebił Polską muzykę i polski folklor zawiózł do Ameryki". - I tam to się nawet całkiem spodobało - powiedział. - Był takim wesołym facetem. Kiedyś parę razy miałem okazję z nim się spotkać i cały czas był po prostu pełen energii. Dla mnie to był taki facet, który cały czas kombinował, cały czas nagrywał, nowe płyty chodziły mu po głowie - wspomniał dalej.

- Gdzie nie spojrzę to widzę ślady, twórczości i bytu Michała Urbaniaka - przyznał gość TVN24.

Rogowiecki pytany, na czym polegał fenomen Urbaniaka, odpowiedział, że "wierzył w siebie i tym sobie utorował drogę". - Wiedział, że jest dobry i może coś osiągnąć - zaznaczył.

"Wprowadził nas w wielki, światowy czas jazzu"

Paweł Sztompke z Polskiego Radia powiedział, że Urbaniak był "wspaniałym polskim muzykiem, artystą, jazzmanem, który w pewnym momencie był symbolem naszego największego sukcesu". - Absolutnie wyjątkowy, genialny skrzypek, saksofonista, artysta o ogromnych możliwościach - kontynuował.

- Nie mówię już o tym amerykańskim śnie, który śniło bardzo wielu polskich muzyków, a który to sen (Urbaniaka - red.) dokonał się - podkreślił dziennikarz muzyczny.

- Myślę również o jego wspaniałych kompozycjach, tych filmowych, bo w pewnym momencie pisał sporo dla polskiego kina, jak również dla amerykańskiego - wspominał.

Jak dodał, Urbaniak "wprowadził nas w ten wielki, światowy czas jazzu".

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: os/ft

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Polak/PAP

MuzykaJazz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica