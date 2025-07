Michael Madsen (nagrania archiwalne) Źródło: Archiwum Reutera

Virginia Madsen, podobnie jak brat, związała swoją karierę z aktorstwem. Na swoim profilu na Instagramie pożegnała go w wyjątkowy sposób. "Mój brat zszedł ze sceny" - pisze pod czarno-białą fotografią. Michaela Madsena opisuje jako osobę, która "szturmem szła przez życie - głośno, wspaniale i w połowie płonąc".

Poruszający wpis Virginii Madsen, siostry zmarłego aktora

"Był grzmotem i aksamitem. Psotą w czułości. Poetą pod maską banity. Ojcem, synem, bratem, wyrytym w sprzecznościach, złagodzonych przez miłość, która pozostawiła swój ślad. Nie opłakujemy osoby publicznej ani mitu, lecz żywą osobę i dzikie serce".

Siostra aktora przyznała, że będzie brakowało jej żartów, które tylko oni rozumieli, nagłych wybuchów śmiechu, brzmienia jego głosu i "chłopca, którym był, zanim stał się legendą". Poinformowała też, że wkrótce rodzina podzieli się informacjami na temat pogrzebu. "Tęsknię za moim bratem" - dodała. Pod wpisem kondolencje zostawiły m.in. aktorki - Jennifer Tilly, czy Sharon Stone.

Virginia Madsen to młodsza siostra aktora, ma obecnie 63 lata. Znana jest z takich filmów, jak "Zaklinacz deszczu", czy "Candyman". W swojej karierze grała głównie role drugoplanowe.

Nie żyje Michael Madsen. Kim był aktor?

Aktor Michael Madren został znaleziony martwy w swoim domu w czwartek, 3 lipca. Według jego menedżera przyczyną śmierci był zawał serca. Madsen to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów charakterystycznych lat 90. Sławę zyskał głównie dzięki Quentinowi Tarantino, który zatrudnił go do dużej roli w filmie "Wściekłe psy". Później wracał w obsadach innych hitów Tarantino - "Kill Bill" i "Kill Bill 2", "Nienawistnej ósemce" i "Pewnego razu w Hollywood".

Po raz pierwszy w poważnej roli pojawił się w słynnych "Grach wojennych" z 1983 roku u boku Matthew Broderica. W latach 90. widzowie oglądali go w tak popularnych wówczas filmach, jak "Uwolnić orkę" i "Uwolnić orkę 2", "Gatunek" i "Donnie Brasco". Były też mniejsze, ale pozostające w pamięci role Madsena - w "The Doors" i "Thelma i Louise", a w 2005 roku w "Sin City".