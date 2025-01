W wieku 78 lat zmarła piosenkarka i aktorka Marianne Faithfull. "Wydała 21 solowych albumów, w tym uznany przez krytyków 'Broken English' z 1979 roku" - przypomniał Reuters.

Faithfull zasłynęła przebojami, do których należał utwór "As Tears Go By", który w 1964 roku znalazł się w pierwszej dziesiątce listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Występowała także w filmach, m.in. w filmie "Dziewczyna na motocyklu" z 1968 roku.

"Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci piosenkarki, autorki tekstów piosenek i aktorki Marianne Faithfull" - czytamy w oświadczeniu rzecznika piosenkarki.

"Marianne odeszła w spokoju w Londynie w towarzystwie swojej kochającej rodziny. Będzie nam jej bardzo brakować" - dodano.

Marianne Faithfull w 2004 roku VIRGINIA FARNETI /EPA/PAP

Marianne Evelyn Gabriel Faithfull urodziła się 29 grudnia 1946 roku w Londynie w rodzinie brytyjskiego oficera wywiadu, który przesłuchiwał jeńców wojennych. Jej matka była blisko spokrewniona z austriacką arystokracją.

Kariera Brytyjki rozpoczęła się w 1964 roku. Gdy miała 18 lat, zadebiutowała piosenką "As Tears Goes By", napisaną przez Micka Jaggera i Keitha Richardsa. Później została dziewczyną Jaggera, z którym wspólnie napisała piosenkę "Sister Morphine".

W latach 60. uzależniła się od narkotyków i przeżyła załamanie kariery. W latach 70. dwa lata spędziła na ulicach londyńskiej dzielnicy Soho - wspomniał Reuters. "Zawsze się podnosiła. Faithfull wydała 21 solowych albumów, w tym uznany przez krytyków 'Broken English' z 1979 roku, który przyniósł jej nominację do nagrody Grammy. Napisała też trzy autobiografie i zagrała w kilku filmach" - przypomina agencja.

Ostatnie lata

Faithfull w 2020 roku przez trzy tygodnie była hospitalizowana z powodu koronawirusa. Według doniesień medialnych, w marcu 2022 roku została przeniesiona do domu spokojnej starości w Denville Hall, w którym mieszkają aktorzy i inni artyści.

Po przejściu koronawirusa Faithfull skarżyła się na problemy z głosem, płucami i pamięcią. We znaki dawało się jej też przewlekłe zmęczenie. W ostatnich latach miała również inne problemy zdrowotne. Chorowała na zapalenie wątroby typu C oraz raka piersi, przeszła operację biodra, zmagała się z artretyzmem.

Swój ostatni album "She Walks in Beauty" wydała w 2021 roku. Jej twórczość to połączenie różnych stylów muzycznych, m.in. rocka, jazzu, bluesa i new wave.

