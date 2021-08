Louis C.K. jedzie w trasę. Wystąpi także w Europie

Amerykański komik Louis CK wraca na scenę. Gwiazdor komediowy wystąpi w 30 miastach i będą to jego pierwsze wielkie stand-upy od czasu przyznania się w 2017 r. do nadużyć seksualnych. Kilku popularnych komików – w tym Dave Chapelle i Chris Rock – poparło jego prawo do drugiej szansy.

Louis C.K. - jeden z najpopularniejszych amerykańskich komików - wraca do występów na żywo w Stanach Zjednoczonych. W listopadzie 2017 roku, po wybuchu afery Harveya Weinsteina, dziennikarki "New York Timesa" - w tym Jodi Kantor - opisały historię pięciu kobiet, wobec których C.K. dopuszczał się wielokrotnie "niewłaściwych zachowań seksualnych". - Chciałbym odnieść się do historii opowiedzianych dziennikowi "New York Times". Są prawdziwe - wyznał wówczas aktor cytowany przez portal TMZ. Dodał, że czuje skruchę.