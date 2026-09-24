Kultura i styl Nieznany list królowej Elżbiety II. "Moje życie jest ostatnio bardzo intensywne"

Elżbieta II królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (1926-2022) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Lisa Sheridan/Studio Lisa/Getty Images

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Prywatna korespondencja królowej Elżbiety II została wystawiona na aukcji w domu aukcyjnym Chiswick Auctions w Londynie. Jej wartość oszacowano na od 800 do 1200 funtów (ok. 4-6 tysięcy złotych). Według brytyjskich mediów odręcznie napisany list nie był dotąd ujawniany opinii publicznej.

Co Elżbieta II napisała w liście?

List datowany jest na 4 listopada 1949 roku. Ówczesna księżniczka Elżbieta zwraca się w nim do Petera Stewarta, sekretarza The Carlton Club. Był to słynny londyński klub dla dżentelmenów, a Stewart był wieloletnim powiernikiem rodziny królewskiej. Przyjaźnił się z królem Jerzyn VI, cieszył się też wielkim szacunkiem Elżbiety II i księcia Filipa, często utrzymując z nimi kontakty towarzyskie.

"Bardzo przepraszam, że dopiero teraz odpowiadam na Twój list, ale moje życie jest ostatnio bardzo intensywne i zupełnie nie nadążam z tym, co muszę zrobić" - napisała w liście cytowanym przez "The Telegraph" 22-letnia wtedy księżniczka. List został wysłany na kilka dni przed pierwszymi urodzinami syna Elżbiety, księcia Karola, który był jej pierwszym dzieckiem. Brytyjski dziennik zauważa, że w kolejnych dniach księżniczka miała zaplanowaną serię publicznych wystąpień. Wiadomo, że 7 listopada brała udział w gali charytatywnej Royal Variety Performance, a 20 listopada poleciała na Maltę, gdzie przebywał jej mąż.

"To musiał być bardzo pracowity okres dla księżniczki, która starała się wypełniać swoje królewskie obowiązki, a jednocześnie być troskliwą żoną i matką" - skomentowała Valentina Borghi, specjalistka ds. rękopisów, cytowana przez "Telegraph".

Królowa Elżbieta II i książę Filip Źródło zdjęcia: BBC Selection

W dalszej części dwustronicowego listu pojawia się wątek zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. "Mam nadzieję, że poszukiwania prezentów świątecznych idą dobrze" - napisała Elżbieta, podkreślając, że sama "nigdy nie ma pojęcia, czego moja rodzina mogłaby chcieć". Borghi wyjaśniła, że Stewart często pomagał członkom rodziny królewskiej wybierać i kupować prezenty.

"To naprawdę piękny list, a przedmioty związane z młodą księżniczką Elżbietą są stosunkowo rzadkie na rynku i bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów" - dodała Borghi. Aukcja odbędzie się 27 września.

Redagował AM