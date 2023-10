Finał kryminalnego serialu "Lipowo. Zmowa milczenia" już za nami. Cała ośmioodcinkowa seria jest dostępna w Playerze. - Serial różni się trochę od książki, ale warto na niego spojrzeć jak na kolejną historię z uniwersum Lipowa - mówi Katarzyna Puzyńska, autorka powieści "Motylek", na podstawie której powstał scenariusz produkcji.

W ósmym odcinku "Lipowo. Zmowa milczenia" wszystko się wyjaśnia. Weronika wraca do miasteczka, żeby dokończyć śledztwo. W międzyczasie Daniel drąży temat podpalenia. Trop doprowadza go do księdza Józefa. Duchowny czuje, że "pętla zaciska mu się na szyi". Weronika wyznaje Danielowi całą prawdę. Wspólnie przeglądają zapiski siostry Brygidy i włamują się do klasztoru. Sekret siostry Moniki wychodzi na jaw. Dotyczy on również księdza Józefa. Dochodzi do konfrontacji i Weronika odkrywa, komu zależało na uciszeniu siostry Moniki na zawsze.

"Lipowo. Zmowa milczenia" - czy będzie drugi sezon?

"Lipowo. Zmowa milczenia” to serial oparty na książce Katarzyny Puzyńskiej "Motylek". Jest to pierwsza część 15-tomowej sagi o mieszkańcach Lipowa. Fani produkcji od dawna dyskutują w mediach społecznościowych, czy będą kolejne sezony. Agnieszka Suchora, która w serialu gra współczesna wiedźmę Wierę, została o to zapytana przez Dorotę Wellman i Marcina Prokopa podczas weekendowego wydania "Dzień Dobry TVN". - Bardzo byśmy chcieli. Ale nie od nas to zależy - mówiła aktorka. O kontynuacji serialu mówiła też Puzyńska podczas czatu dla Playera. - Zobaczymy, czy będą kolejne sezony. Mam nadzieję, że tak - powiedziała. Nie chciała za to ujawnić szczegółów 16. części swojej sagi. - W 15. tomie pewne rzeczy faktycznie wywróciły się do góry nogami, ale nie mogę zdradzać, bo będzie spojler - zastrzegała pisarka.

"Lipowo. Zmowa milczenia" - o czym jest serial?

Bohaterką serialu jest pisarka Weronika Nowakowska (Julia Kijowska). Przyjeżdża do małego miasta na Kujawach, by zapomnieć o problemach, które zostawiła w Warszawie. W Lipowie życie przypomina sielankę: wszyscy się znają, szanują, mniej lub bardziej lubią, a głosem sumienia jest lokalny proboszcz. Ale okazuje się, że to gra pozorów. Pewnego dnia dochodzi do morderstwa. Ginie siostra z zakonu, w którym obowiązują śluby milczenia. Szef lokalnej policji (Piotr Pacek), widząc zaangażowanie Weroniki, wbrew wszystkim wciąga ją w sprawę. Weronika zaczyna poznawać sekrety mieszkańców i zdaje sobie sprawę, że musi złamać łączącą ich zmowę milczenia. Odkrywa, że na terytorium Lipowa spotykają się dwa religijne światy: za dnia chrześcijański w lokalnej parafii oraz zakonie, a w nocy - pogański na Polanie Czarownic. W serialu oprócz Julii Kijowskiej i Piotra Packa występują m.in. Olaf Lubaszenko, Mariusz Bonaszewski, Julia Konarska , Eryk Kulm Jr i Antoni Sztaba.

Autor:joan//mro

Źródło: TVN, Player, "Dzień Dobry TVN"