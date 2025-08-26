Koncerty Magdy Umer odwołane. Powodem nagła choroba artystki

Magda Umer Źródło: PAP/Albert Zawada

Dwa zaplanowane koncerty w sopockim Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej, które miały się odbyć w najbliższych dniach, 30 i 31 sierpnia, zostały odwołane z powodu nagłej choroby artystki, o czym poinformowano za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Z przykrością informujemy, że z powodu nagłej choroby jesteśmy zmuszeni odwołać koncerty Pani Magdy Umer" - czytamy na profilu teatru. Poinformowano również, że pieniądze za bilety zostaną zwrócone. "Przepraszamy za niedogodności, prosimy o wyrozumiałość, a Pani Magdzie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia" - kończą wpis organizatorzy wydarzenia.

Komentarze pod postem są pełne wyrozumiałości i życzeń: "Pani Magdo, wysyłam moc dobrych myśli. Proszę wracać do zdrowia i na scenę", "Wszystkiego najzdrowszego nasza cudowna Pani Magdo" - piszą internauci.

Co się dzieje z Magdą Umer?

Odwołanie koncertów skomentowała przedstawicielka impresariatu Umer, Małgorzata Borzym. W rozmowie z portalem o2.pl mówiła, że "to nie są informacje, które chcielibyśmy podawać. Koncerty są odwołane. Nic takiego, o czym chcielibyśmy na razie mówić, więc to, co zostało powiedziane, musi zostać".

Magda Umer ma 75 lat, jest mistrzynią interpretacji piosenki literackiej. W 2024 roku obchodziła 55-lecie działalności artystycznej. Jest reżyserką, aktorką, autorką tekstów oraz piosenkarką.