Kultura i styl

Koncerty Magdy Umer odwołane. Powodem nagła choroba artystki

Magda Umer
Magda Umer
Źródło: PAP/Albert Zawada
Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie poinformował w poniedziałek, że zaplanowane na koniec sierpnia koncerty Magdy Umer nie odbędą się. Jak podano, powodem jest nagła choroba artystki.

Dwa zaplanowane koncerty w sopockim Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej, które miały się odbyć w najbliższych dniach, 30 i 31 sierpnia, zostały odwołane z powodu nagłej choroby artystki, o czym poinformowano za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Z przykrością informujemy, że z powodu nagłej choroby jesteśmy zmuszeni odwołać koncerty Pani Magdy Umer" - czytamy na profilu teatru. Poinformowano również, że pieniądze za bilety zostaną zwrócone. "Przepraszamy za niedogodności, prosimy o wyrozumiałość, a Pani Magdzie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia" - kończą wpis organizatorzy wydarzenia.

Komentarze pod postem są pełne wyrozumiałości i życzeń: "Pani Magdo, wysyłam moc dobrych myśli. Proszę wracać do zdrowia i na scenę", "Wszystkiego najzdrowszego nasza cudowna Pani Magdo" - piszą internauci.

Co się dzieje z Magdą Umer?

Odwołanie koncertów skomentowała przedstawicielka impresariatu Umer, Małgorzata Borzym. W rozmowie z portalem o2.pl mówiła, że "to nie są informacje, które chcielibyśmy podawać. Koncerty są odwołane. Nic takiego, o czym chcielibyśmy na razie mówić, więc to, co zostało powiedziane, musi zostać".

Magda Umer ma 75 lat, jest mistrzynią interpretacji piosenki literackiej. W 2024 roku obchodziła 55-lecie działalności artystycznej. Jest reżyserką, aktorką, autorką tekstów oraz piosenkarką.

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: tvn24.pl, o2.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

